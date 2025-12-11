Boletas Mundial 2026: Precios Colombia vs. Portugal y proceso FIFA

La FIFA ha revelado los precios de las entradas para los tres partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, abriendo la tercera etapa de venta bajo un riguroso sistema de sorteo. El encuentro más esperado, Colombia vs. Portugal en Miami, se valoró en hasta $700 dólares, mientras que el partido contra el repechaje internacional será el más económico en México. Los hinchas interesados deberán registrarse y tener saldo disponible, ya que el débito automático comenzará el 6 de febrero de 2026.

El Sueño Mundialista Comienza: FIFA Abre Tercera Etapa de Venta por Sorteo

La FIFA ha activado la tercera fase de venta de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, implementando un sistema de sorteo que requiere el registro de los aficionados. Esta es la oportunidad para que los hinchas de la Selección Colombia aseguren su lugar en los tres partidos de la fase de grupos.

El proceso es claro: los interesados deben registrarse en la plataforma oficial, seleccionar los partidos y la categoría de tribuna deseada. Tras el registro, deberán aguardar los resultados del sorteo. En caso de ser elegidos, el valor de las entradas será debitado inmediatamente de la cuenta bancaria registrada.

Límite de Compra: Los hinchas pueden elegir hasta cuatro boletas en cualquier partido de fase de grupos o ronda final.

Los hinchas pueden elegir hasta en cualquier partido de fase de grupos o ronda final. Fechas Clave de Pago: La FIFA recomienda encarecidamente mantener saldo disponible, pues el débito del pago se realizará en febrero de 2026 sin previo aviso. "FIFA Ticketing comenzará a notificarte los resultados a partir del 5 de febrero de 2026. Si tu solicitud es exitosa o parcialmente exitosa en el sorteo, los cargos automáticos a tu tarjeta de pago comenzarán el 6 de febrero de 2026."

El Duelo Estelar: Colombia vs. Portugal

La revelación de esta fase de venta ha confirmado los precios oficiales para el esperado duelo entre Colombia y Portugal, el 27 de junio a las 6:30 p. m. en el Hard Rock Stadium de Miami. Este encuentro, que podría ser el último mundial para las figuras James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, pone fin a las especulaciones de reventa que superaron los 2.000 dólares.

Los precios por una boleta son los siguientes:

Categoría 1: $700 dólares

Categoría 2: $500 dólares

Categoría 3: $265 dólares

Los Precios para los Partidos en México

La fase de grupos de Colombia se completa con dos encuentros en suelo mexicano: el debut contra Uzbekistán y el partido contra el ganador del repechaje.

Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca, Ciudad de México - 17 de junio)

El debut contra el país asiático, debutante en una Copa del Mundo, tendrá boletas que oscilan entre los $220 y $600 dólares:

Categoría 1: $600 dólares

Categoría 2: $430 dólares

Categoría 3: $220 dólares

Colombia vs. Ganador del Repechaje Internacional (Estadio Akron, Guadalajara - 23 de junio)

Este será el partido del menor costo para los hinchas, con precios que van desde los $690.000 COP hasta los $1.900.000 COP. El rival se definirá en la fecha FIFA de marzo de 2026 (entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).