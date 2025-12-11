Cambio climático podría aumentar 20 % el hambre infantil en 2050

El hambre infantil y la malnutrición podrían aumentar en un 20 % para 2050 por efecto del cambio climático, según el nuevo Hungry Futures Index de World Vision, que analizó 84 planes climáticos nacionales y concluye que ocho de cada diez no abordan de forma adecuada estos riesgos para la niñez.

Riesgos del cambio climático para la niñez

El estudio muestra que el hambre infantil solo se menciona en el 18 % y la malnutrición infantil en el 11 % de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y de los planes nacionales de adaptación (PNA), principales herramientas del Acuerdo de París.

Esta omisión, advirtió Mishelle Mitchell, directora regional de Relaciones Externas e Incidencia de World Vision en Latinoamérica y el Caribe, supone ignorar el impacto directo sobre la sobrevivencia de niños y niñas. El informe describe una cadena de riesgos: el aumento de temperaturas favorece enfermedades como malaria y dengue, reduce los cultivos de subsistencia y empuja a las familias al hambre.

En Centroamérica, Mitchell citó el caso de Guatemala, donde el 50 % de los niños menores de 5 años sufre malnutrición crónica, situación agravada por sequías y alteraciones en los ciclos de lluvia.

Justicia climática y fondos que no llegan

El Hungry Futures Index subraya también la dimensión de justicia climática: las comunidades que menos han contribuido a la crisis son las que más la padecen. "Las poblaciones más pobres están tratando de sobrevivir y es injusto recargarles con la responsabilidad de mitigar y adaptarse", señaló Mitchell.

Aunque existen fondos internacionales para el clima, World Vision alerta de que muchos recursos no llegan a las comunidades más afectadas, donde viven millones de niños en mayor riesgo. La organización insiste en mantener el compromiso global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados celsius, objetivo que considera clave para la protección de la niñez.

Niñez fuera de los planes climáticos

El informe recuerda que, aunque el Acuerdo de París reconoce a niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio, solo el 58 % de las NDC menciona su participación en el diseño o implementación de planes climáticos, y únicamente Chad y Camboya han asumido un compromiso pleno para incluirla.

World Vision ha impulsado procesos de participación infantil en varios países de América Latina, donde redes de niños, niñas y adolescentes han presentado propuestas a los planes nacionales. La organización destaca también el caso de Guatemala, cuyo gobierno incluyó a una niña en la delegación oficial a la próxima COP30.

Mitchell advirtió que estos avances siguen siendo excepcionales y que la niñez continúa siendo marginal en los documentos oficiales.