En Guasca, los días recientes tienen un silencio distinto. No es un silencio vacío: es un silencio que aguarda, que contiene el aire como si las montañas supieran que algo está por suceder. En medio de ese ambiente suspendido está Tamá, un oso de mirada oscura y profunda que no entiende de calendarios, pero sí reconoce, sin saber cómo, que algo en su cuerpo se acomoda hacia el regreso.

Su historia comenzó en las montañas húmedas del Parque Nacional Natural Tamá, donde la niebla baja cada mañana como un manto viejo que lo cubre todo. Allí, junto a su madre, aprendió los primeros gestos de la vida. Pero ese comienzo se quebró demasiado pronto. La violencia humana interrumpió su infancia antes de que pudiera aprender siquiera a defenderse. Con apenas cuatro meses quedó solo: un osezno diminuto, frágil, tembloroso ante un bosque que, sin guía, podía convertirse en un abismo.

Los guardaparques que lo encontraron le dieron la primera oportunidad: salvarlo. Lo cargaron como quien sostiene una historia que aún no termina de escribirse. Desde ese instante, Tamá inició un largo camino lejos de su montaña. Creció entre manos humanas, entre refugios y cuidados que le enseñaron lo que el instinto iba despertando por sí mismo: trepar, buscar frutos, mover su cuerpo con la cautela del oso andino que siempre fue.

Aprendió a vivir lejos de casa, pero jamás dejó de recordarla.

Ese recuerdo se hizo fuerza en 2022.

Una noche, Tamá escapó del Bioparque Wakatá y desapareció entre los cerros de Tocancipá. No fue un acto de rebeldía: fue un acto de memoria. Durante quince días caminó como si siguiera un rastro antiguo: trepó árboles altos, buscó frutas silvestres, construyó camaretas exactas. Mientras el país lo buscaba con el corazón encogido, él hacía lo que nunca había olvidado hacer: ser un oso libre.

Ese episodio no lo cambió: lo reveló. Mostró que estaba listo, que su origen seguía vivo y que lo salvaje permanecía intacto, esperando el momento de volver a desplegarse.

Ese momento abrió la puerta a lo que hoy está a punto de suceder: su regreso al Parque Nacional Natural Tamá.