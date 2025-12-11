Directora del Dapre denunció a Carrillo por irregularidades en Fondo de Adaptación

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, realizó fuertes advertencias sobre la administración de Carlos Carrillo al frente del Fondo de Adaptación, señalando presuntos retrasos críticos, falta de ejecución y señales de opacidad en varios proyectos estratégicos. Las declaraciones se dieron desde la Casa de Nariño, donde la funcionaria presentó un informe detallado de las irregularidades detectadas.

Rodríguez, quien actualmente ejerce como gerente encargada del Fondo, afirmó que durante la gestión de Carrillo se estructuraron y contrataron múltiples iniciativas que, pese a su relevancia nacional, no registraron ningún avance. Entre ellos destacó el proyecto Ruta del Arroz, del cual aseguró que presenta “cero por ciento de ejecución”, a pesar de haber sido contratado bajo la dirección anterior.

Proyectos sin avances y alertas de transparencia

La funcionaria indicó que los retrasos generan riesgos de colapso financiero, incumplimientos contractuales y posibles faltas de transparencia. En sus palabras, estas fallas representan un “desplome en la ejecución” y ponen en duda el manejo administrativo de Carrillo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó públicamente las denuncias a través de su cuenta de X.

“Angie Rodríguez presenta pruebas contundentes de malos manejos, negligencia e ineficiencia en el Fondo de Adaptación por parte de Carlos Carrillo. Las denuncias deben ser investigadas con rigor”, afirmó.

Uno de los casos más sensibles señalados por Rodríguez fue el contrato para realizar una investigación hidrodinámica del río Cauca, que tampoco produjo insumos técnicos útiles ni muestra ejecución presupuestal. Según informó, el contrato se realizó por contratación directa, ignorando alertas emitidas por la Oficina de Control Interno.

Alertas ignoradas y más proyectos sin ejecución

Rodríguez explicó que la Oficina de Control Interno advirtió sobre la ausencia de concepto del Ministerio de Ciencia para justificar el tipo de contratación, la participación de un único oferente y la falta de documentación completa por parte del proponente. Ninguna de estas advertencias fue atendida, según su reporte.

Otros proyectos mencionados fueron Senderos para la Paz y la aplicación La Mojana, que tampoco registraron avances. En el caso de La Mojana, la funcionaria criticó que se diera prioridad a una plataforma tecnológica en lugar de soluciones estructurales para las comunidades afectadas, pese al alto valor contratado.

Riesgo de perder $800.000 millones y deterioro institucional

Rodríguez advirtió que la baja ejecución en iniciativas relacionadas con el Fenómeno de La Niña y La Mojana podría llevar a la devolución de casi $800 mil millones al Ministerio de Hacienda. Además, señaló que la entidad debería contar ya con estudios y diseños avanzados, pero apenas trabaja en “una solución conceptual”.

La licitación por $54 mil millones para estos estudios fue declarada desierta en 2024, obligando al Fondo a asumir la preinversión con contrataciones menores, lo que, según la directora, compromete la calidad técnica de futuros proyectos.

Denuncias ante entes de control

El informe también cuestiona el aumento en la planta de personal y los contratos de arrendamiento firmados en la administración previa. Por ello, Rodríguez radicó el reporte ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, solicitando investigaciones formales.

La funcionaria concluyó que los hallazgos representan “alarmantes retrasos y deficiencias” que deben ser esclarecidos para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos.