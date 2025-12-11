Bus del Sitp arrolló a patrullera en Bogotá: esto se sabe

Lo que para muchos era una noche tranquila en Bogotá terminó convirtiéndose en una emergencia que movilizó a varias unidades policiales. Cerca de las 11:30 p. m. del miércoles 11 de diciembre, un bus del Sitp colisionó con una motocicleta de la Policía, generando alarma entre los vecinos del sector y obligando a un cierre total de la vía.

La información preliminar apunta a que el conductor del transporte público presuntamente excedía la velocidad permitida, situación que habría limitado su capacidad de frenar a tiempo para evitar arrollar a la uniformada que se desplazaba en moto.

Testigo narra el momento exacto del impacto

Un ciudadano que presenció el siniestro entregó su versión a CityTV, describiendo el instante en que se produjo el choque. Según contó, la patrullera circulaba con normalidad cuando observó que el bus se acercaba a gran velocidad. “Venía una chica, una patrullera de policía en su moto; venía el Sitp a mucha velocidad. Yo pasé la calle y escuché un ruido muy fuerte”, relató.

Al girar, vio la escena: la moto quedó atrapada bajo el articulado, mientras la uniformada permanecía sobre el pavimento, algunos metros más adelante. El testigo agregó que las primeras unidades en llegar fueron otras patrullas de policía, que incluso arribaron en motocicleta para asistir a la víctima y verificar lo ocurrido.

Traslado inmediato ante la ausencia de ambulancia

Las autoridades confirmaron que la patrullera salvó su vida gracias a la rápida reacción de sus compañeros, ya que no llegó una ambulancia al sitio del impacto. Fue trasladada a un centro médico, donde se descartaron complicaciones graves: sus lesiones no ponían en riesgo su estado de salud.

Durante horas, la vía permaneció cerrada. Ni automóviles ni motocicletas pudieron circular mientras los investigadores recopilaban evidencia y buscaban elementos que permitieran reconstruir el accidente con exactitud.

Dos hipótesis bajo la lupa de las autoridades

El caso continúa en indagación. Los peritos trabajan sobre dos posibles escenarios: que el conductor del Sitp hubiera sobrepasado los límites de velocidad, o que la patrullera, accidentalmente, hubiera incumplido una señal de tránsito, exponiéndose al corredor por donde circulaba el articulado.

Para esclarecer qué ocurrió, las autoridades solicitaron revisar las cámaras de seguridad del sector. Los residentes afirmaron a CityTV que los siniestros en esa zona son recurrentes, pues “los conductores no respetan las normas de tránsito”, lo que incrementa los riesgos para peatones y motociclistas.

El accidente se suma a cifras preocupantes registradas por la Secretaría de Movilidad, que entre el 1 de enero y el 16 de junio de este año documentó una muerte cada 18 horas en las vías de la capital. Además, los días viernes y sábado concentran el mayor número de fatalidades. En ese mismo periodo, 8.840 personas han resultado lesionadas en distintos siniestros viales.