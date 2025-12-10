Inicio
Bogotá vivirá una nueva ciclovía nocturna este jueves

Mié, 10/12/2025 - 18:35
El evento se realizará el jueves 11 de diciembre, desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, y espera la participación de 2.5 millones de personas.
Este jueves 11 de diciembre será la ciclovía nocturna en Bogotá
Créditos:
Cortesía Alcaldía de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha confirmado la realización de la tradicional Ciclovía Nocturna decembrina, un evento que marca la antesala de las festividades navideñas y que congrega a millones de bogotanos.

La actividad está programada para el jueves 11 de diciembre y se extenderá desde las 6:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. (medianoche).

Se espera que cerca de 2.5 millones de personas salgan a las calles a disfrutar de este espacio de recreación, que combina deporte, esparcimiento y el ambiente festivo de fin de año en la capital.

Horario y Expectativa del IDRD

La Ciclovía Nocturna es un evento esperado por la ciudadanía, ya que ofrece un extenso circuito libre de vehículos para que ciclistas, patinadores y peatones disfruten de la ciudad de noche.

El IDRD, promotor de la iniciativa, asegura que este evento no solo fomenta la actividad física, sino que también contribuye a la unión familiar y al disfrute del espacio público.

  • Día: Jueves 11 de diciembre
  • Hora: 6:00 p. m. a 12:00 a. m. (medianoche)
  • Asistencia esperada: 2.5 millones de personas
