Alcaldía alerta por posible retoma Emberá del Parque Nacional

Un nuevo episodio de tensión se registra en la capital tras detectarse el desplazamiento de un grupo de la comunidad indígena Emberá asentada en la UPI La Florida, ubicada por la calle 80, hacia distintos puntos de Bogotá. Las autoridades advierten que este movimiento podría anticipar una nueva retoma del Parque Nacional, escenario que la ciudad vivió durante meses en 2022.

De acuerdo con información oficial, miembros de este colectivo sostuvieron en los últimos días encuentros con otros Emberá en varios sectores, entre ellos la Unidad de Reparación de Víctimas. Paralelamente, se viralizó un video que muestra a decenas de indígenas ingresando al Portal de la Calle 80 de TransMilenio sin pagar, situación que generó debate en redes sociales por el uso del sistema sin validación del pasaje.

Secretaría General advierte riesgo para menores

La alerta se intensificó cuando el secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, informó que el grupo que salió de la UPI estaría conformado por 41 adultos y 33 menores de edad, quienes presuntamente se dirigían al Parque Nacional.

“Desde la Alcaldía de Bogotá le pedimos al ICBF que proteja a los menores de la comunidad Emberá y actúe frente a una posible vulneración de derechos, evitando su instrumentalización”, señaló Silva Moyano.

El funcionario recordó que el espacio público no es adecuado para una permanencia prolongada y representa riesgos significativos para los niños y adolescentes.

La Administración Distrital precisó que este grupo que llegó a la UPI La Florida no corresponde a las familias que regresaron a sus territorios desde septiembre. Por ello, según la Alcaldía, no son sujetos de ayuda humanitaria, en tanto no han salido del lugar por hechos victimizantes recientes.

Movilizaciones y presencia institucional

Tras los videos difundidos el 10 de diciembre, funcionarios de la Secretaría de Gobierno hicieron presencia en el Portal de la Calle 80 para verificar la situación.