Crisis por reclutamiento infantil y bombardeos en el Gobierno Petro

La ofensiva aérea realizada en Guaviare el 10 de noviembre, autorizada por el presidente Gustavo Petro, continúa generando un profundo debate nacional. El operativo, dirigido contra las disidencias de las FARC controladas por alias Iván Mordisco, dejó 19 guerrilleros muertos, entre ellos siete menores reclutados, convirtiéndose en el bombardeo más letal desde la llegada del mandatario al poder en 2022.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, este episodio hace parte de una cadena de operaciones: en el último año y medio, el Gobierno ha ordenado al menos doce bombardeos contra estructuras armadas, y solo desde agosto, quince menores han muerto en cuatro de estos ataques, incluidos los del Guaviare.

La contradicción que persigue al Ejecutivo

Las cifras alimentaron un fuerte choque político contra Petro, quien como opositor criticó repetidamente a gobiernos anteriores por bombardear campamentos donde había menores. Hoy, enfrentado a disidencias en expansión, el presidente sostiene que sus decisiones se enmarcan en el Derecho Internacional Humanitario, incluso “ante el tratamiento al menor combatiente”.

Aunque pidió perdón a las familias de los niños fallecidos, rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo para suspender los bombardeos en zonas donde pueda haber menores. “Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas”, aseguró en X, mientras organismos internacionales alertan que Colombia atraviesa uno de los picos más altos de reclutamiento forzado desde la firma del acuerdo de paz de 2016.

El reclutamiento se dispara: una pandemia silenciosa

Hoy, en el país, cada 20 horas un menor es reclutado o utilizado por grupos armados. Entre 2019 y 2024, este delito se incrementó un 300 %, según Unicef, que advierte que las redes sociales se han convertido en un nuevo escenario de captación.