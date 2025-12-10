Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 03:27 hora local y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo alcanzó una magnitud de 5,8 y se localizó a 11 km de Los Santos, con una profundidad de 150 km, una característica que suele permitir que este tipo de movimientos se sientan en amplias zonas del territorio nacional.

El mapa oficial del SGC muestra que el evento fue percibido en áreas de Santander y Norte de Santander, especialmente en municipios como Bucaramanga y Cúcuta. Usuarios en redes sociales también reportaron que el movimiento se sintió en regiones del centro del país.

El SGC recordó que la información del boletín “está sujeta a cambios” mientras avanza la evaluación técnica del evento.

Autoridades por su parte en distintas regiones avanzan en las labores para identificar posibles afectaciones.