Inicio
Colombia

Fuerte sismo de 5,8 sacudió al país y se sintió en varias regiones

Mié, 10/12/2025 - 04:13
El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento telúrico tuvo epicentro en Los Santos, Santander, a las 3:27 a. m. y se percibió en diferentes zonas del país.
Sismógrafo, referencia
Créditos:
Referencia - Ingimage

Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 03:27 hora local y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo alcanzó una magnitud de 5,8 y se localizó a 11 km de Los Santos, con una profundidad de 150 km, una característica que suele permitir que este tipo de movimientos se sientan en amplias zonas del territorio nacional.

El mapa oficial del SGC muestra que el evento fue percibido en áreas de Santander y Norte de Santander, especialmente en municipios como Bucaramanga y Cúcuta. Usuarios en redes sociales también reportaron que el movimiento se sintió en regiones del centro del país.

El SGC recordó que la información del boletín “está sujeta a cambios” mientras avanza la evaluación técnica del evento.

Autoridades por su parte en distintas regiones avanzan en las labores para identificar posibles afectaciones.

Colombia
Sismo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
EN VIVO 🔴: Entrega del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado
María Corina Machado - Nóbel de Paz
Inicia la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.
Mundo
"Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo": María Corina Machado
María Corina Machado -Oslo-Nobel
La líder venezolana viaja a Oslo pero no asistirá a la ceremonia, donde su hija recibirá el Nobel de Paz.
Colombia
Fuerte temblor ismo de 5,8 sacudió al país esta madrugada
Temblor-Santander-Colombia-10 diciembre
El movimiento telúrico tuvo epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.
Mundo
María Corina Machado llegará a Oslo, pero no asistirá a la ceremonia
A picture of Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado is displayed at Oslo City Hall before the Nobel Peace Prize award ceremony in Oslo, Norway, 10 December 2025. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado was awarded the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work to secure democratic rights for the people of Venezuela, and for her fight for a just and peaceful transition from dictatorship to popular rule. Due to the circumstances in her home country of Venezuela, the Nobel Peace Prize laur
El Instituto Nobel confirmó que la opositora venezolana llegará a la capital noruega, aunque no alcanzará la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.
Kien Opina