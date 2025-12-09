Salario mínimo 2026: esto piden aumentar trabajadores y empresarios

Este martes 9 de diciembre de 2025, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció oficialmente las cifras presentadas por las centrales obreras y los empresarios para iniciar la negociación del salario mínimo de 2026. En una rueda de prensa, el funcionario confirmó que ambas partes cumplieron con los plazos del calendario de la Mesa de Concertación Laboral y Salarial, aunque sus propuestas muestran una amplia brecha que anticipa un proceso complejo.

Sanguino informó que las centrales obreras plantearon un incremento del 16 %, tanto para el salario base como para el auxilio de transporte. En contraste, los empresarios propusieron un aumento de 7,21 % en ambos componentes. “Sobre esas dos propuestas arrancará, o continuará mejor, la discusión en la sesión convocada para el próximo jueves desde las 8 de la mañana”, señaló el ministro.

Una brecha de casi 9 puntos que marca la negociación

La diferencia entre las propuestas es de casi nueve puntos porcentuales, un margen que, según fuentes del sector consultadas por el Ministerio, podría dificultar un acuerdo temprano. Sin embargo, Sanguino aseguró que el Gobierno presentará “escenarios que permitan acercar estas dos propuestas”, con el objetivo de lograr un consenso antes del vencimiento legal del 15 de diciembre.

Lea aquí: Se hundió por segundo año consecutivo la reforma tributaria del Gobierno Petro

El ministro enfatizó que el propósito es “presentarle por acuerdo al pueblo colombiano un incremento del salario mínimo que empiece a regir a partir del próximo primero de enero del 2026”, aunque recordó que, si no hay consenso, el aumento deberá fijarse por decreto presidencial, como ha ocurrido en años anteriores.

Así quedarían los valores del salario mínimo

Con base en el salario mínimo de 2025, fijado en $1.423.500 sin auxilio de transporte, las propuestas llevarían a los siguientes valores:

Propuesta de las centrales obreras (16 %): Incremento: $227.760 Valor final: $1.651.260

Propuesta de los empresarios (7,21 %): Incremento: $102.634 Valor final: $1.526.134



Estas cifras no incluyen el auxilio de transporte, que también sería ajustado según el porcentaje acordado.

El rol del IPC y el arranque de las jornadas formales

El debate sobre el incremento tendrá como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó en 5,3 % el viernes 5 de diciembre. Este dato es clave, pues suele servir como base técnica en las decisiones de ajuste salarial.

Las sesiones formales de concertación se desarrollarán entre el 11 y el 15 de diciembre, fecha límite para lograr un acuerdo. De no concretarse, las partes tendrán tres días para presentar salvedades, que serán evaluadas antes del 18 de diciembre.

Le puede interesar: Colombia multiplica sus viajes a África: qué busca el Gobierno con esta agenda

Lo que sigue si no hay acuerdo

Tras esa etapa, el calendario establece un periodo de 10 días adicionales, del 19 al 29 de diciembre, para celebrar sesiones extraordinarias y buscar un consenso. Si tampoco se alcanza en ese lapso, el Gobierno deberá fijar el incremento por decreto, como lo permite la ley.

El proceso de este año, marcado por una diferencia significativa entre las propuestas, se perfila como uno de los más retadores de los últimos periodos. No obstante, el Ministerio del Trabajo confía en que los escenarios técnicos y económicos permitirán acercar las posiciones en beneficio de trabajadores y empleadores.