Petro anuncia extradición desde España de alias ‘Mono Gerly’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que España concedió la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, alias ‘Mono Gerly’, señalado integrante del ELN y presunto responsable de operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico.
A través de su cuenta en X, el mandatario informó que “se ha logrado la extradición al país desde España” de Sánchez Villamizar, a quien identificó como miembro de la denominada “Junta del Narcotráfico”. Además, pidió que se adelante una “profunda investigación” sobre sus nexos y actividades en Colombia.
La decisión fue comunicada mediante una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, enviada a la Embajada de Colombia en Madrid, en la que se autoriza formalmente la entrega del ciudadano colombiano.
Según el documento, la extradición fue aprobada previamente por la Audiencia Nacional, que dio luz verde al procedimiento judicial para su traslado a Colombia.
Captura en Madrid y presuntos delitos
Alias ‘Mono Gerly’ fue capturado el 3 de diciembre en Madrid por la Policía española. Las autoridades lo identificaron como integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura armada que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, en el centro-este del país.
De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Villamizar estaría implicado en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, actividades que presuntamente desarrollaba a través de empresas fachada, corresponsales bancarios y casas de cambio.
En diciembre pasado, el presidente Petro solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que tramitara su extradición y lo calificó como “el principal lavador de activos del narcotráfico del ELN”.
Reclusión en Soto del Real
Desde su detención, Sánchez Villamizar permanece recluido en la prisión madrileña de Soto del Real, a la espera de que se concrete su traslado a territorio colombiano.
Con esta decisión, el Gobierno avanza en la cooperación judicial con España para enfrentar las estructuras financieras que sostienen a grupos armados ilegales como el ELN, en medio de los retos que enfrenta el país en materia de seguridad, narcotráfico y terrorismo.
La llegada de alias ‘Mono Gerly’ a Colombia abrirá un nuevo capítulo judicial, centrado en esclarecer el alcance de sus operaciones y las posibles redes de apoyo que habría tejido dentro del país.
*Hecha con información de EFE*