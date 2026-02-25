Petro anuncia extradición desde España de alias ‘Mono Gerly’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que España concedió la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, alias ‘Mono Gerly’, señalado integrante del ELN y presunto responsable de operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico.

A través de su cuenta en X, el mandatario informó que “se ha logrado la extradición al país desde España” de Sánchez Villamizar, a quien identificó como miembro de la denominada “Junta del Narcotráfico”. Además, pidió que se adelante una “profunda investigación” sobre sus nexos y actividades en Colombia.

La decisión fue comunicada mediante una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, enviada a la Embajada de Colombia en Madrid, en la que se autoriza formalmente la entrega del ciudadano colombiano.

Según el documento, la extradición fue aprobada previamente por la Audiencia Nacional, que dio luz verde al procedimiento judicial para su traslado a Colombia.