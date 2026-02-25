Ante la viralización de publicaciones y supuestas “indagaciones extraoficiales” difundidas en algunos portales digitales, María Julissa decidió pronunciarse públicamente.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La influencer fue enfática en rechazar cualquier tipo de relación con actividades vinculadas al narcotráfico y alertó sobre los riesgos de la desinformación digital. Además, pidió a sus seguidores reportar contenidos falsos y evitar compartir imágenes o documentos manipulados.

Autoridades piden cautela ante la desinformación

Mientras tanto, autoridades mexicanas han hecho un llamado público a la prudencia, reiterando que la única información válida será comunicada a través de canales institucionales oficiales.

Hasta el momento, no existe evidencia que respalde los señalamientos dirigidos contra la creadora de contenido, y los rumores que circulan en redes no cuentan con soporte probatorio.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las noticias falsas y cómo figuras públicas pueden verse envueltas en polémicas sin fundamento en cuestión de horas.

¿Quién es María Julissa?