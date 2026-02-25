La creadora de contenido María Julissa se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que circularan versiones que la vinculaban con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida el domingo 22 de febrero de 2026.
Aunque la noticia del fallecimiento del capo desató una ola de violencia y múltiples especulaciones en México, uno de los rumores más polémicos fue el que señalaba a la influencer sonorense como supuesta pieza clave en el operativo que terminó con la vida del líder criminal. Señalamientos que ella misma desmintió de forma categórica.
Ante la viralización de publicaciones y supuestas “indagaciones extraoficiales” difundidas en algunos portales digitales, María Julissa decidió pronunciarse públicamente.
“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.
La influencer fue enfática en rechazar cualquier tipo de relación con actividades vinculadas al narcotráfico y alertó sobre los riesgos de la desinformación digital. Además, pidió a sus seguidores reportar contenidos falsos y evitar compartir imágenes o documentos manipulados.
Autoridades piden cautela ante la desinformación
Mientras tanto, autoridades mexicanas han hecho un llamado público a la prudencia, reiterando que la única información válida será comunicada a través de canales institucionales oficiales.
Hasta el momento, no existe evidencia que respalde los señalamientos dirigidos contra la creadora de contenido, y los rumores que circulan en redes no cuentan con soporte probatorio.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las noticias falsas y cómo figuras públicas pueden verse envueltas en polémicas sin fundamento en cuestión de horas.
¿Quién es María Julissa?
María Julissa, nacida en Sonora (México), es conocida en redes sociales como ‘La Barbie del béisbol’ gracias a sus contenidos deportivos y su estilo enfocado en el mundo del deporte y el lifestyle.
Cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, donde comparte transmisiones en vivo, recorridos por ciudades, colaboraciones con creadores digitales y contenido relacionado con automóviles de lujo.
Desde agosto de 2025 reside en Cali, Colombia, tras iniciar una relación sentimental con el reconocido youtuber y streamer colombiano Mr. Stiven TC (Stiven Tangarife Caicedo). En diciembre de ese mismo año, la pareja anunció que espera su primer hijo.