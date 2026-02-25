Maroon 5 vuelve a Colombia en 2026: fecha, preventa y precios

La banda estadounidense Maroon 5 confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá programado para el 25 de abril de 2026. El anuncio fue realizado por los organizadores del evento, quienes dieron a conocer el recinto, los horarios y el cronograma oficial de venta de boletería.

La agrupación liderada por Adam Levine volverá a presentarse en el país diez años después de su única visita, realizada el 3 de marzo de 2016 durante la gira “Maroon V”. Desde entonces, la banda ha continuado activa en escenarios internacionales y plataformas digitales, consolidándose como uno de los referentes del pop rock contemporáneo.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y miles de millones de reproducciones en servicios de streaming, Maroon 5 mantiene en su repertorio éxitos como “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Sugar” y “Memories”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maroon 5 en Colombia?

El concierto se realizará el 25 de abril de 2026 en el Coliseo MedPlus, en Bogotá. El espectáculo está programado en formato de arena cerrada.

De acuerdo con la información oficial, la apertura de puertas será a las 4:00 p.m., mientras que el inicio del show está previsto para las 9:00 p.m. La edad mínima de ingreso será de 14 años.

El recinto ha sido sede de conciertos de artistas internacionales y eventos de gran formato en los últimos años, consolidándose como uno de los principales escenarios para espectáculos masivos en la capital.

¿Cuándo inicia la preventa y la venta general de boletería?

La venta de entradas se desarrollará en dos etapas.

La preventa comenzará el 25 de febrero a las 10:00 a.m. y estará dirigida a clientes de la entidad financiera aliada del evento. Posteriormente, la venta general se habilitará el 27 de febrero a las 10:00 a.m., con disponibilidad para todos los medios de pago autorizados en la plataforma oficial.

Los organizadores informaron que los precios de las localidades y la distribución del escenario serán publicados a través de los canales oficiales en los próximos días. Asimismo, recomendaron adquirir las boletas únicamente en puntos y plataformas autorizadas para evitar inconvenientes.

¿Por qué es relevante este regreso?

El regreso de Maroon 5 marca una década desde su última presentación en Colombia, lo que genera expectativa entre los seguidores que no han tenido otra oportunidad de ver a la banda en vivo en el país.

Además, el concierto se suma a la agenda de espectáculos internacionales programados para el primer semestre de 2026 en Bogotá, ciudad que ha fortalecido su posición como destino clave para giras de artistas de distintos géneros musicales.

Con fecha definida, horarios confirmados y cronograma de venta establecido, el concierto de Maroon 5 en Colombia 2026 se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.