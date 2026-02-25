El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aseguró en diálogo con KienyKe.com que, pese a la difícil situación que atraviesa el departamento por las recientes afectaciones que han impactado a más de 80.000 familias, la región no puede quedarse únicamente en la emergencia y debe seguir avanzando en crecimiento y generación de oportunidades.

Durante su participación en la Vitrina Turística de Anato, donde Córdoba es destino nacional invitado de honor, el mandatario envió un mensaje de solidaridad a las miles de familias afectadas en el país y explicó que actualmente 24 de los 30 municipios del departamento registran impactos, con cerca de 220.000 personas damnificadas.

“Hoy lo que más necesita Córdoba es no quedarse en el problema y la emergencia, sino atenderla y seguir avanzando para que el departamento siga creciendo en bienestar y oportunidades”, afirmó Zuleta, al señalar que su presencia en la feria no fue una decisión fácil, pero responde a la necesidad de representar a las comunidades más vulnerables.

El gobernador destacó que, aunque la prioridad es atender la contingencia, Córdoba no puede detener su dinámica económica. Según indicó, el departamento registró en 2024 el mayor crecimiento económico de la región Caribe, con cifras por encima de la media nacional, además de mejoras históricas en indicadores de seguridad y resultados positivos en materia de empleo, aunque reconoció que la informalidad sigue siendo un desafío estructural.

En ese contexto, el turismo se convierte en una de las principales apuestas de reactivación. Zuleta aseguró que cada visitante que llega al departamento puede generar entre cinco y siete empleos directos, lo que convierte al sector en un dinamizador clave para la economía local. “¿Qué necesitamos hoy? Reparar los daños y reactivar la economía”, sostuvo.

El mandatario resaltó que la Vitrina Turística, considerada la más importante de América Latina, representa una oportunidad estratégica para mostrarle al país y al mundo la riqueza natural, cultural y productiva de Córdoba, más allá de la coyuntura. “A Córdoba no lo define la emergencia, lo define su riqueza, su pujanza y su gente trabajadora y resiliente”, enfatizó.

Con su participación en el evento, el departamento busca atraer inversión, fortalecer el encadenamiento productivo y consolidar al turismo como motor de empleo formal y desarrollo regional, en medio de un escenario que combina atención a la emergencia con apuestas de crecimiento sostenible.