El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño aseguró que fue él quien propuso a Álvaro Uribe Vélez como director de la Aeronáutica Civil en 1980, durante el gobierno de Julio César Turbay.

La afirmación la hizo en entrevista con Adriana Bernal en el programa Kién es Kién, en la que reconstruyó el episodio ocurrido tras el asesinato de Fernando Uribe, entonces director de la entidad.

“Quiero contar una anécdota especial aquí. El gobernador de Antioquia, que era mi papá, fue el que inició el aeropuerto de Medellín, el de Rionegro, y el metro de Medellín”, afirmó el candidato presidencial.

En ese contexto explicó cómo, según su versión, se produjo el relevo en la Aeronáutica Civil.

“El presidente Turbay quería que el aeropuerto de Medellín fuera construido por la Aeronáutica Civil o que se empezara a construir con un director de aeronáutica liberal. Ese director de aeronáutica, primero fue Guillermo Gaviria, luego nombraron a Fernando Uribe Senior, que era un primo hermano de mi padre. Ese señor llegó a Bogotá, estuvimos con él, con el presidente Turbay en mi casa y, al mes o mes y medio de estar en Bogotá, lo asesinaron. Yo fui a Medellín al entierro a leer un decreto de honores, a representar al presidente, que no pudo ir, y el presidente me dijo antes de viajar que le había ofrecido la Aeronáutica Civil a un primo hermano mío”.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su relato, el presidente Turbay le preguntó a quién debía nombrar.

“Cuando yo regreso al día siguiente me dice que el primo hermano mío no le había aceptado la Aeronáutica Civil y me dijo a quién nombraba. Si esto es 1980, yo tenía 27 años y la persona que recomendé también tenía 27 años, Álvaro Uribe Vélez…”.

En ese momento, la periodista Adriana Bernal le preguntó directamente: “¿Quién recomienda a Álvaro Uribe, eres tú?”.

Uribe Londoño respondió: “Soy yo, fui yo, fui yo, y fuimos muy buenos amigos en la Presidencia, le ayudé muchísimo como secretario”.

Más adelante, ante la pregunta de si el exmandatario reconoce ese episodio, agregó: “Eso habría que preguntárselo a él, pero es que yo llevo 40 años contando el cuento, de manera que hasta ahora no he sido refutado. Yo me imagino que no habrá forma de que me lo refute”.

Álvaro Uribe Vélez fue director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982.

La revelación en medio del distanciamiento político

La declaración se conoce en un momento de ruptura entre Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe, a quien responsabiliza de haber ordenado su salida de la precandidatura presidencial del Centro Democrático. El candidato sostiene que fue apartado del proceso interno sin haber renunciado y que, antes de esa decisión, lideraba ampliamente la intención de voto frente a sus competidores.

Tras ese episodio, Uribe Londoño renunció al Centro Democrático, lanzó cuestionamientos contra la dirección del partido y decidió continuar su aspiración presidencial por fuera de esa colectividad. Con el aval del Partido Demócrata retomó su candidatura bajo el lema “Vuelve la seguridad”, en un movimiento que reconfigura el mapa de la derecha de cara a las elecciones de 2026.

En ese contexto electoral, la revelación sobre el origen del nombramiento de Álvaro Uribe en 1980 adquiere una nueva dimensión política, en medio de un distanciamiento que marca un punto de quiebre entre ambos.