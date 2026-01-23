Miguel Uribe Londoño anunció oficialmente que volverá a la arena política y confirmó su regreso a la carrera presidencial, una decisión que reabre el debate político en Colombia y marca su retorno al escenario electoral.

El anuncio fue realizado mediante una carta fechada el 23 de enero de 2026 y dirigida a la Convención Nacional del Centro Democrático, en la que Uribe Londoño explicó las razones personales y políticas que lo llevaron a retomar su camino público.

En el documento, Londoño afirma que su decisión está motivada por la necesidad de honrar el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay, y por lo que describe como un abandono político que lo alejó de la contienda en el pasado.

En la misiva, Uribe Londoño recuerda que su hijo fue asesinado en un parque de Bogotá mientras ejercía como senador del Centro Democrático y defendía las ideas del partido. Según expresa, ese hecho no tuvo la trascendencia esperada dentro de la colectividad, aunque sí generó una amplia muestra de solidaridad por parte de ciudadanos en Colombia y en el exterior.

El dirigente también hace referencia a su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien entregó las banderas políticas de su hijo con la intención de preservar su legado. Sin embargo, lamenta no haber podido continuar ese camino dentro del partido, aunque aclara que su regreso a la política no implica renunciar a los principios que ha defendido históricamente.

Uribe Londoño sostiene que el dolor personal se transformó en una motivación para volver a la vida pública y asegura que su regreso a la carrera presidencial estará enfocado en la unidad, el trabajo disciplinado y la representación de quienes siguen viendo en ese proyecto una esperanza de país.

Con este anuncio, Miguel Uribe Londoño vuelve a posicionarse en el tablero político nacional, abriendo interrogantes sobre su papel en la próxima contienda presidencial y sobre el impacto que su regreso tendrá en la recomposición de fuerzas dentro del escenario político colombiano.