Miguel Uribe Londoño renunció a la militancia del Centro Democrático

Mar, 02/12/2025 - 15:56
La decisión se da luego de ser expulsado del grupo de precandidatos presidenciales del Centro Democráticos.
En medio de una fuerte controversia interna, Miguel Uribe Londoño anunció su renuncia irrevocable al Centro Democrático, partido del que fue fundador y con el que adelantaba su campaña presidencial. El dirigente político aseguró que su salida responde a una “injusta y apresurada decisión” de la colectividad que, según él, lo señaló sin escuchar sus argumentos ni respetar su derecho a la defensa.

La crisis estalló luego de que sectores del partido lo acusaran de reunirse con otro candidato para explorar acuerdos políticos. Uribe Londoño no negó la reunión; por el contrario, afirmó que desde el comienzo de su campaña ha dialogado con “múltiples actores que combaten con sinceridad a las fuerzas malignas del petrismo”.

Recordó que desde el 13 de agosto, en las exequias de su hijo Miguel Uribe Turbay, convocó públicamente a la Unidad Nacional, propósito que —dice— ha guiado cada uno de sus encuentros con dirigentes, empresarios, periodistas y líderes sociales.

El exprecandidato aseguró que sus conversaciones siempre han sido abiertas y sin “posiciones inamovibles”, pues considera que la única salida para el país es construir un frente amplio para derrotar lo que él denomina “el desastre del actual proyecto político”. Incluso afirmó que estuvo dispuesto a declinar su candidatura si ello permitía consolidar una unidad real bajo un solo liderazgo. Sin embargo, reiteró que no ha renunciado a su candidatura presidencial, como se dijo desde la dirección del partido.

Uribe Londoño expresó sorpresa al ver que su supuesta renuncia fuera anunciada sin que nadie lo consultara. “No respondieron a mis llamadas, no escucharon mis argumentos”, dijo. Según él, en los últimos meses el mecanismo interno para elegir candidato cambió varias veces, poniendo en riesgo la transparencia del proceso. Aseguró además que su campaña “puntera en todas las encuestas” lo convirtió en una figura incómoda para ciertos dirigentes.

En un tono profundamente personal, recordó el sacrificio de su hijo Miguel Uribe Turbay, fallecido hace 113 días, y aseguró que su compromiso político es también un acto para honrar su memoria. “Por honrar ese sacrificio hoy me intentan clavar el puñal del asesinato político”, afirmó.

La decisión de renunciar al Centro Democrático, señaló, obedece a que algunos dirigentes no supieron “enaltecer el legado” de quienes han dado la vida por ese partido. Por eso, declaró que ya no puede seguir militando en una organización que —dijo— no representa a la mayoría de sus bases.

Uribe Londoño aseguró que continuará trabajando por la unidad nacional, recorriendo el país y escuchando a los ciudadanos. Insistió en que Colombia necesita unión para enfrentar el crimen organizado y la violencia, y para reconstruir la institucionalidad. También agradeció el apoyo recibido desde el atentado contra su hijo y envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien expresó respeto y con quien dijo esperar reencontrarse para avanzar en este propósito.

“Seguiré dándolo todo por Colombia”, concluyó.

Miguel Uribe
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026
