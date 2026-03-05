Autoridades reportan tres nuevos casos de dinero para presunta compra de votos

A pocos días de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, las autoridades en Colombia intensifican las acciones para prevenir delitos electorales y garantizar la transparencia del proceso democrático. En medio de estos operativos, la Policía Nacional reportó tres nuevos casos de incautación de dinero que, presuntamente, iba a ser utilizado para la compra de votos.

Según informó el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el coronel Vicente Alfonso Sanabria, los hechos se registraron en los departamentos de Tolima, Chocó y Sucre, donde fueron encontrados $118 millones en efectivo durante operativos de control adelantados en vías y zonas priorizadas.

El primer caso ocurrió en el departamento del Tolima, en la vía que conecta a Ibagué con Girardot. Allí, uniformados incautaron $70 millones que eran transportados por un hombre de 70 años. Aunque el dinero fue decomisado, el adulto mayor no fue capturado mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino de los recursos.

El segundo caso se registró en el departamento del Chocó, específicamente en la vía que comunica a Quibdó con el municipio de Condoto. En ese punto, las autoridades capturaron a una persona que se movilizaba con $20 millones en efectivo. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras se investiga si el dinero estaba destinado a la compra de votos.

El tercer hecho ocurrió en el departamento de Sucre, donde dos personas fueron detenidas mientras transportaban $28 millones en efectivo junto con material de propaganda política. Este hallazgo también es objeto de investigación para establecer si existe relación con posibles prácticas de corrupción electoral.

Con estos nuevos casos, las autoridades han capturado a 20 personas en todo el país y han incautado más de $1.760 millones que presuntamente serían destinados a la compra de votos en diferentes regiones del territorio nacional.

Para enfrentar este tipo de delitos, la Policía Nacional activó el Equipo Especial Contra los Delitos Electorales, una estrategia que busca prevenir y combatir conductas que puedan afectar la transparencia del proceso electoral.

De acuerdo con el coronel Sanabria, el plan se basa en cuatro ejes principales: prevención, inteligencia, investigación criminal e integridad institucional. “Esta articulación estratégica consolida la gestión institucional para anticipar, mitigar y reaccionar frente a cualquier conducta que atente contra la voluntad popular”, explicó el oficial.

Dentro de estas acciones también se implementó la denominada Ruta de Garantías Electorales, un mecanismo que permite priorizar territorios con mayor riesgo de delitos electorales y activar canales de atención permanente para reportar irregularidades.

Este sistema funciona las 24 horas del día y articula el trabajo de la Policía con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Inteligencia Policial, el mecanismo URIEL y la Línea Anticorrupción 157, habilitada para recibir denuncias ciudadanas.

Desde el 18 de febrero de 2026, esta línea ha recibido 57 reportes relacionados con posibles delitos electorales en diferentes regiones del país. Entre los departamentos con más incidentes reportados se encuentran Santander, Atlántico, Tolima, Bolívar, Cesar y Antioquia.

Las autoridades indicaron que los delitos más denunciados corresponden a constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante y ocultamiento o retención ilegal de cédulas, prácticas que afectan directamente la libertad del voto.

Mientras se acerca la jornada electoral, la Policía mantiene operativos en carreteras, controles financieros y monitoreo en zonas estratégicas con el objetivo de prevenir la financiación ilícita de campañas y proteger el ejercicio democrático.