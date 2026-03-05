Casa de Nariño será escenario de reunión clave entre Petro y la banca colombiana

Los principales bancos de Colombia sostendrán este 5 de marzo una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en un encuentro que busca definir el rumbo de la propuesta de inversiones forzosas en el sistema financiero.

La cita ocurre en medio de un debate nacional sobre el papel del crédito en la reactivación económica, especialmente en las regiones más afectadas por la crisis invernal, donde las lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos y pérdidas en la producción agrícola.

El objetivo del diálogo es avanzar en una estrategia conjunta para movilizar recursos hacia los territorios golpeados por la emergencia climática.

Bancos plantearán plan de alivios y financiamiento

Durante la reunión, el sector bancario presentaría una propuesta de reactivación económica orientada a apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias.

De acuerdo con información de Caracol Radio y La Silla Vacía, la iniciativa incluiría alivios financieros para las personas damnificadas, además de mecanismos de financiamiento para impulsar la recuperación productiva. Esta propuesta habría sido trabajada previamente con el Ministerio de Hacienda.

En el encuentro participarían los presidentes de Bancolombia, Davivienda, BBVA, entidades del Grupo Aval y Banco Caja Social, junto con representantes de Asobancaria.

También asistirían el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el superintendente financiero.

La propuesta de inversiones forzosas del Gobierno

El Gobierno analiza la posibilidad de implementar un sistema de inversiones forzosas, que obligaría a los bancos a destinar una parte de los recursos captados a créditos o instrumentos financieros dirigidos a sectores prioritarios.

La iniciativa surge como parte de la respuesta estatal a la emergencia climática que afecta varias regiones del país, con el propósito de impulsar la recuperación económica y productiva.

Uno de los sectores que recibiría mayor atención sería la agricultura, considerada clave tanto por su impacto en la seguridad alimentaria como por las pérdidas registradas tras la ola invernal.

La propuesta contempla que estos créditos tengan condiciones preferenciales, como tasas de interés más bajas y plazos más flexibles, para facilitar la recuperación de campesinos, pequeños productores y empresas locales.

Argumentos del Gobierno para impulsar la medida

El presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa señalando que el mercado financiero no siempre dirige el crédito hacia los sectores que más requieren apoyo para su desarrollo.

Desde la visión del Ejecutivo, las inversiones forzosas permitirían orientar recursos hacia actividades estratégicas, fortaleciendo el crecimiento económico regional y ayudando a reducir las desigualdades territoriales.

El Gobierno también sostiene que este mecanismo permitiría movilizar recursos sin aumentar impuestos ni recurrir a mayor endeudamiento público.

Advertencias del sistema financiero

La propuesta ha generado preocupación en gremios económicos y entidades financieras, que advierten posibles efectos en el funcionamiento del mercado crediticio.

Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), obligar a los bancos a colocar recursos en sectores específicos podría provocar incrementos entre 50 y 100 puntos básicos en las tasas promedio de crédito.

Esto, señalan desde el sector, terminaría impactando tanto a empresas como a hogares que dependen del financiamiento.

Además, algunos analistas sostienen que el sistema financiero toma decisiones de crédito con base en criterios técnicos como riesgo, rentabilidad y sostenibilidad, por lo que imponer asignaciones obligatorias podría aumentar la exposición al riesgo y afectar la eficiencia del sistema.