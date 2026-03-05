Petro y Delcy Rodríguez se reunirán en Cúcuta el 13 de marzo

La reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reprogramada y ahora se realizará el próximo viernes 13 de marzo en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.

La información fue confirmada por el periodista Julio Sánchez Cristo, director del programa 6AM de La W de Caracol Radio, quien indicó que el encuentro entre ambos mandatarios cambió de fecha, aunque el lugar se mantiene en la capital fronteriza.

Días antes, el propio Sánchez Cristo había adelantado la realización de esta reunión a través de sus redes sociales, en donde planteó algunos de los temas que podrían estar sobre la mesa en el diálogo bilateral. Entre ellos mencionó asuntos relacionados con el futuro de la empresa Monómeros, el suministro de gas entre ambos países y la situación del empresario colombiano Alex Saab.

El encuentro se produce luego de que, el pasado 18 de febrero, Rodríguez confirmara que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Petro, en la que ambos acordaron realizar una reunión binacional en los próximos días.

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, la mandataria venezolana aseguró que el objetivo del encuentro será avanzar en diferentes aspectos de la relación entre ambos países.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, escribió Rodríguez tras la llamada.

Según explicó la dirigente venezolana, la reunión busca avanzar en asuntos clave de la agenda bilateral, entre ellos temas económicos, energéticos y de seguridad. Además, el encuentro pretende fortalecer la cooperación entre los dos países y consolidar una relación basada en el respeto mutuo.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, agregó Rodríguez en su mensaje.

La elección de Cúcuta como escenario del encuentro también tiene un significado político y estratégico, debido a que se trata del principal punto de conexión entre Colombia y Venezuela. La reunión se realizaría en zona de frontera, cerca del municipio de Villa del Rosario y del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos más importantes entre ambos países.

Este acercamiento forma parte de los esfuerzos de los dos gobiernos por fortalecer el diálogo y avanzar en acuerdos que permitan mejorar la cooperación en materia económica, comercial y de seguridad en la región fronteriza.

Desde la Cancillería colombiana ya se había anticipado la posibilidad de esta visita. La canciller Rosa Villavicencio señaló semanas atrás que existía voluntad de ambas partes para concretar un encuentro oficial entre los dos mandatarios.

De acuerdo con la funcionaria, el propio presidente Petro había extendido una invitación a Rodríguez para que visitara Colombia, lo que abrió el camino para organizar la reunión.

El encuentro del 13 de marzo podría convertirse en uno de los momentos más relevantes en la relación reciente entre Bogotá y Caracas, en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por consolidar una agenda conjunta en temas estratégicos para la región.