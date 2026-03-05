Los conductores que transitan por la Autopista Norte de Bogotá recuperaron cerca de 2 kilómetros de carriles que permanecían cerrados con maletines anaranjados desde octubre de 2024 debido a las obras de ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal.

La habilitación fue anunciada por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, quien explicó que se trata de un kilómetro por sentido, en los costados oriental y occidental de la vía, lo que permitirá mejorar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la ciudad.

“Le devolvimos el carril mixto a los carros particulares, TransMilenio ya está transitando por su carril exclusivo. Estos carriles los tuvimos que utilizar desde octubre del 2024 para avanzar con la obra de la ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal”, aseguró Molano.

El funcionario detalló que durante la intervención fue necesario ocupar esos carriles para ejecutar trabajos estructurales como la instalación de pilotes.

“Más de mil pilotes fueron hincados y estamos felices de que, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, ya el tráfico mixto volvió a la normalidad en aproximadamente 2 kilómetros, un kilómetro por cada costado de la AutoNorte”, agregó.

De acuerdo con mediciones de la Secretaría de Movilidad, la reapertura de estos carriles tendrá impacto directo en la fluidez vehicular, especialmente en horas pico. Solo desde la Calle 183, en sentido sur-norte, circulan 41.304 vehículos, mientras que en sentido norte-sur el flujo alcanza 39.979 vehículos.

La obra, que comenzó en 2024, busca ampliar la capacidad de las estaciones de TransMilenio para responder al aumento de pasajeros en este sector de la ciudad.

“Estas estaciones van a pasar de medir 240 m² a cerca de 1000 m², con dos vagones nuevos por cada sentido que van a beneficiar a los usuarios que transitan por este sector”, explicó el director del IDU.

Actualmente el proyecto registra un avance del 96% y se espera que esté completamente finalizado en el segundo trimestre de 2026.

La ampliación de las estaciones Terminal y Calle 187 beneficiará a más de 162.000 personas de las localidades de Usaquén y Suba, además de miles de usuarios que diariamente se movilizan por este corredor de la ciudad.

Según cifras del sistema, en estas dos estaciones se registran alrededor de 22.100 validaciones diarias, lo que evidencia la alta demanda del servicio en este punto del norte de Bogotá.