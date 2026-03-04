La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia anunciaron el inicio oficial de las obras del nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los proyectos de infraestructura deportiva y cultural más ambiciosos del país.

Desde esta semana comenzaron las primeras labores en el terreno con maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos, marcando el inicio de la intervención física del proyecto.

Un estadio de talla mundial

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este será un día histórico para la ciudad.

“Es una mañana que quedará para la historia porque esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios”, afirmó.

El nuevo escenario tendrá capacidad superior a 50.000 espectadores, contará con grama híbrida de última generación, cubierta retráctil y cumplirá estándares internacionales de seguridad y visibilidad. Además, busca consolidar a Bogotá como sede de grandes eventos deportivos, musicales y culturales en América Latina.

Impacto económico y empleo

El proyecto contempla la generación de más de 4.500 empleos directos e indirectos, incluyendo mano de obra especializada en ingeniería, interventoría, operación de maquinaria pesada y seguridad industrial, así como dinamización de sectores como acero, concreto y prefabricados.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, aseguró que la obra avanza conforme al cronograma y que el objetivo es desarrollar “uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”.

Por su parte, el director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que la nueva infraestructura ampliará las oportunidades para deportistas, hinchas y ciudadanía.

Entrega en 2027

La construcción del nuevo estadio está proyectada para finalizar en diciembre de 2027. Durante las obras, el actual escenario continuará operando con normalidad.

Con este proyecto, Bogotá avanza en uno de los desarrollos urbanos más relevantes de los últimos años, fortaleciendo su competitividad internacional y su capacidad para albergar grandes experiencias deportivas y culturales.

Así quedará el nuevo escenario deportivo