Inicio
Bogotá

Arrancan las obras del nuevo estadio El Campín en Bogotá

Mié, 04/03/2026 - 15:53
El proyecto tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores y estará listo en 2027. Generará más de 4.500 empleos.
Estadio El Campín
Créditos:
Sencia

La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia anunciaron el inicio oficial de las obras del nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los proyectos de infraestructura deportiva y cultural más ambiciosos del país.

Desde esta semana comenzaron las primeras labores en el terreno con maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos, marcando el inicio de la intervención física del proyecto.

Un estadio de talla mundial

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este será un día histórico para la ciudad.

“Es una mañana que quedará para la historia porque esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios”, afirmó.

El nuevo escenario tendrá capacidad superior a 50.000 espectadores, contará con grama híbrida de última generación, cubierta retráctil y cumplirá estándares internacionales de seguridad y visibilidad. Además, busca consolidar a Bogotá como sede de grandes eventos deportivos, musicales y culturales en América Latina.

Impacto económico y empleo

El proyecto contempla la generación de más de 4.500 empleos directos e indirectos, incluyendo mano de obra especializada en ingeniería, interventoría, operación de maquinaria pesada y seguridad industrial, así como dinamización de sectores como acero, concreto y prefabricados.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, aseguró que la obra avanza conforme al cronograma y que el objetivo es desarrollar “uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”.

Por su parte, el director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que la nueva infraestructura ampliará las oportunidades para deportistas, hinchas y ciudadanía.

Entrega en 2027

La construcción del nuevo estadio está proyectada para finalizar en diciembre de 2027. Durante las obras, el actual escenario continuará operando con normalidad.

Con este proyecto, Bogotá avanza en uno de los desarrollos urbanos más relevantes de los últimos años, fortaleciendo su competitividad internacional y su capacidad para albergar grandes experiencias deportivas y culturales.

Así quedará el nuevo escenario deportivo

Bogotá
Estadio El Campín
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Kién es Kién
“Yo le perdí el miedo a la muerte”: Lina Garrido, la mujer del sombrero
“Yo le perdí el miedo a la muerte”: Lina Garrido, la mujer del sombrero
Antes que el símbolo, estuvo la historia. Antes que el discurso, estuvo Arauca. Lina Garrido habla de miedo, familia, violencia, verdad y poder desde una experiencia atravesada por el riesgo y la convicción.
Regiones
“No vamos a ceder ante las amenazas”: FND tras ataque terrorista en Caquetá
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta
La Federación Nacional de Departamentos condenó el ataque contra el Ejército que dejó tres militares muertos en Caquetá y aseguró que se reforzará la seguridad para las elecciones de este domingo.
Mundo
¿Por qué Ecuador expulsó a diplomáticos de Cuba?
Bandera de Ecuador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito ha sido declarada personas no gratas y cuentan con un plazo de 48 horas para abandonar el país.
Colombia
Lista la fecha de reapertura del Parque Tayrona tras amenazas de seguridad
Parque Tayrona
El Gobierno confirmó cuándo volverá a abrir uno de los destinos naturales más importantes del país, con refuerzo de seguridad e inversión millonaria.