Fiscalía refuerza controles ante posibles delitos electorales

A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación dejó claro que cualquier intento de alterar la voluntad del electorado será perseguido penalmente. La advertencia fue emitida el 4 de marzo, cuando la entidad reiteró que comprar votos, ofrecer incentivos o presionar ciudadanos para que apoyen a un candidato constituye un delito.

Durante una rueda de prensa, voceros del ente investigador subrayaron que el derecho al sufragio es libre y secreto, y que nadie puede condicionar la decisión de los votantes. “Ofrecer dinero, mercados o favores a cambio de un voto, presionar u obligar a votar por un candidato, eso es delito”, insistieron.

Cómo denunciar irregularidades electorales

La Fiscalía anunció que habilitó todos sus canales para recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales, antes, durante y después de la jornada.

Los ciudadanos pueden reportar irregularidades a través de:

El portal oficial www.fiscalia.gov.co

La aplicación Denuncia Fácil

La línea telefónica 122

El número 623 , correspondiente a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior

Estos mecanismos estarán disponibles las 24 horas, de lunes a domingo, y la entidad garantizó la confidencialidad de los denunciantes. El mensaje institucional fue contundente: “Denunciar protege la democracia”.

La advertencia cobra relevancia en un escenario donde históricamente se han presentado denuncias por compra de votos, entrega de incentivos y presiones a comunidades vulnerables en procesos legislativos.

Desde la Fiscalía recordaron que el voto es secreto y que la vigilancia ciudadana resulta fundamental para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna ante cualquier irregularidad. La entidad aseguró que mantendrá un monitoreo constante durante toda la jornada electoral.

Así se desarrollarán las elecciones legislativas

El domingo 8 de marzo, los colombianos elegirán a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el próximo periodo.

Las mesas de votación funcionarán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional. Para estos comicios estarán habilitados más de 12.000 puestos de votación y cerca de 120.000 mesas, incluyendo consulados y embajadas para los colombianos en el exterior.

Los ciudadanos deberán presentar su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto.

El proceso contará con la presencia de la Registraduría Nacional, la Policía Nacional y observadores internacionales, además de protocolos sanitarios en los puntos de votación.

Una vez cerradas las mesas, el escrutinio iniciará de inmediato y los resultados preliminares se conocerán en las horas siguientes.

En un ambiente político que anticipa la contienda presidencial, la Fiscalía reiteró que la transparencia electoral depende tanto de la acción institucional como del compromiso ciudadano.