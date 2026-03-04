Inicio
Colombia

Lista la fecha de reapertura del Parque Tayrona tras amenazas de seguridad

Mié, 04/03/2026 - 16:38
El Gobierno confirmó cuándo volverá a abrir uno de los destinos naturales más importantes del país, con refuerzo de seguridad e inversión millonaria.
Parque Tayrona
Créditos:
Parques Nacionales Naturales de Colombia

El Parque Nacional Natural Tayrona ya tiene fecha oficial para volver a recibir visitantes.

El Gobierno anunció que el parque reabrirá sus puertas este 5 de marzo de 2026, luego de un proceso de evaluación técnica y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y la protección de la vida tanto de turistas como de guardaparques.

El anuncio se realizó en Santa Marta, tras varios meses de trabajo conjunto entre Parques Nacionales Naturales, la Policía, ministerios y autoridades locales.

Como parte de las medidas adoptadas, se instalará un fuerte permanente de la Policía de Carabineros dentro del parque. Actualmente hay 60 uniformados desplegados y el número podría aumentar a 80.

El fuerte contará con caballerizas para patrullajes a caballo o mula y con caninos antiexplosivos y antinarcóticos que reforzarán el control en la zona.

Inversión y recuperación

El Gobierno anunció una inversión superior a $1.000 millones para la recuperación de áreas estratégicas afectadas dentro del parque.

Durante las intervenciones, algunas zonas tendrán acceso restringido. Además, se avanza en la estructuración de un proyecto de infraestructura por cerca de $2.700 millones a través de Fontur, así como en un plan de promoción nacional e internacional de los Parques Naturales.

Ecoturismo responsable

Parques Nacionales también trabaja en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico, construido durante 18 meses con comunidades y prestadores de servicios, con el fin de consolidar un modelo de turismo sostenible que proteja los ecosistemas y dinamice la economía regional.

