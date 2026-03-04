No se pierda la previa oficial del Estéreo Picnic

Antes de que arranquen los grandes escenarios del Festival Estéreo Picnic, hay un ritual no oficial que define el tono de lo que vendrá: el “pre”. Ese momento en el que se prueban outfits, se graban historias y, sobre todo, se pierde el miedo a hacer el ridículo. Sobre esa idea gira La Smirnoff House, un espacio cultural que abrió sus puertas en Bogotá como antesala del festival.
La iniciativa, impulsada por Smirnoff, parte de una lectura generacional: la Gen Z vive entre la necesidad de mostrarse y el temor al juicio digital. En ese punto aparece el “cringe”, una palabra que suele usarse para señalar lo incómodo o exagerado. Aquí, en cambio, se plantea como consigna: salir, mostrarse y apropiarse de lo que antes daba vergüenza.
La dinámica propone convertir la autenticidad en experiencia. Los asistentes pueden crear contenido, intervenir espacios y participar en distintas salas temáticas para acumular “Cringe Coins”, una moneda simbólica que luego puede traducirse en beneficios como pases VIP y entradas al festival.
Ubicada en Quinta Camacho (Cra. 10A #70-24), la casa funciona hasta el 20 de marzo con programación nocturna. Más que un evento promocional, se presenta como un laboratorio social donde el pre deja de ser antesala y se convierte en protagonista.