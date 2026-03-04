Inicio
Tendencias

No se pierda la previa oficial del Estéreo Picnic

Mié, 04/03/2026 - 16:38
Faltan pocas semanas para la edición 2026 del Festival Estéreo Picnic y en Bogotá ya se organizó una previa para prepararse para el fin de semana más musical del año.
Previa Estéreo Picnic
Créditos:
Cortesía

Antes de que arranquen los grandes escenarios del Festival Estéreo Picnic, hay un ritual no oficial que define el tono de lo que vendrá: el “pre”. Ese momento en el que se prueban outfits, se graban historias y, sobre todo, se pierde el miedo a hacer el ridículo. Sobre esa idea gira La Smirnoff House, un espacio cultural que abrió sus puertas en Bogotá como antesala del festival.

La iniciativa, impulsada por Smirnoff, parte de una lectura generacional: la Gen Z vive entre la necesidad de mostrarse y el temor al juicio digital. En ese punto aparece el “cringe”, una palabra que suele usarse para señalar lo incómodo o exagerado. Aquí, en cambio, se plantea como consigna: salir, mostrarse y apropiarse de lo que antes daba vergüenza.

La dinámica propone convertir la autenticidad en experiencia. Los asistentes pueden crear contenido, intervenir espacios y participar en distintas salas temáticas para acumular “Cringe Coins”, una moneda simbólica que luego puede traducirse en beneficios como pases VIP y entradas al festival.

Ubicada en Quinta Camacho (Cra. 10A #70-24), la casa funciona hasta el 20 de marzo con programación nocturna. Más que un evento promocional, se presenta como un laboratorio social donde el pre deja de ser antesala y se convierte en protagonista.

Creado Por
Kienyke.com
Festival Estéreo Picnic
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Kién es Kién
“Yo le perdí el miedo a la muerte”: Lina Garrido, la mujer del sombrero
“Yo le perdí el miedo a la muerte”: Lina Garrido, la mujer del sombrero
Antes que el símbolo, estuvo la historia. Antes que el discurso, estuvo Arauca. Lina Garrido habla de miedo, familia, violencia, verdad y poder desde una experiencia atravesada por el riesgo y la convicción.
Regiones
“No vamos a ceder ante las amenazas”: FND tras ataque terrorista en Caquetá
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta
La Federación Nacional de Departamentos condenó el ataque contra el Ejército que dejó tres militares muertos en Caquetá y aseguró que se reforzará la seguridad para las elecciones de este domingo.
Mundo
¿Por qué Ecuador expulsó a diplomáticos de Cuba?
Bandera de Ecuador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito ha sido declarada personas no gratas y cuentan con un plazo de 48 horas para abandonar el país.
Colombia
Lista la fecha de reapertura del Parque Tayrona tras amenazas de seguridad
Parque Tayrona
El Gobierno confirmó cuándo volverá a abrir uno de los destinos naturales más importantes del país, con refuerzo de seguridad e inversión millonaria.