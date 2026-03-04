Inicio
¿Cuál es el precio del nuevo MacBook Neo, el portátil más barato lanzado por Apple?

Mié, 04/03/2026 - 15:21
La compañía lanzó un nuevo modelo con pantalla Liquid Retina, chip propio y hasta 16 horas de autonomía desde 599 dólares.
The MacBook Neo is on display during the 'Apple Experience' to announce Apple's new products in New York, New York, USA, 04 March 2026.
Créditos:
EFE/EPA/SARAH YENESEL

Apple presentó este miércoles el nuevo MacBook Neo, una versión renovada de su clásico portátil que promete ofrecer todas las funcionalidades del ecosistema Mac a un precio más accesible.

El Neo tendrá un precio inicial de USD 599 (unos $2.254.000) y estará disponible en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y un nuevo color cítrico. Las reservas comenzarán el 4 de marzo y las ventas oficiales arrancarán el 11 de marzo.

Diseño y rendimiento

El MacBook Neo cuenta con un diseño de aluminio resistente y una pantalla Liquid Retina. Incorpora el chip desarrollado por Apple, lo que garantiza alto rendimiento y eficiencia energética.

“Tiene un diseño resistente de aluminio en cuatro fantásticos colores, una espectacular pantalla Liquid Retina, el rendimiento del chip de Apple y autonomía para el día entero”, afirmó John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de la compañía.

Hasta 16 horas de batería

Uno de los principales atractivos del nuevo portátil es su autonomía, que alcanza hasta 16 horas con una sola carga, según la empresa.

También integra el Magic Keyboard, un trackpad Multi-Touch de gran tamaño, Touch ID y una cámara FaceTime HD de 1080p, además de micrófonos y altavoces de alta calidad.

Integración total con el iPhone

El dispositivo funciona con macOS y ofrece integración completa con el iPhone, permitiendo sincronización de aplicaciones, archivos y notificaciones dentro del ecosistema Apple.

Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar su base de usuarios con un portátil más asequible, sin renunciar a las prestaciones clave que caracterizan a la gama Mac.

Apple presenta el nuevo MacBook Neo, su portátil más accesible desde 599 dólares, que se suma a los recientes anuncios del iPhone 17e, los renovados MacBook Pro y MacBook Air, el iPad Air y Studio Display, con los que consolida su nueva generación de dispositivos personales y profesionales.
Créditos:
EFE
Tecnología
Apple
