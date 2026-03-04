Apple presentó este miércoles el nuevo MacBook Neo, una versión renovada de su clásico portátil que promete ofrecer todas las funcionalidades del ecosistema Mac a un precio más accesible.

El Neo tendrá un precio inicial de USD 599 (unos $2.254.000) y estará disponible en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y un nuevo color cítrico. Las reservas comenzarán el 4 de marzo y las ventas oficiales arrancarán el 11 de marzo.

Diseño y rendimiento

El MacBook Neo cuenta con un diseño de aluminio resistente y una pantalla Liquid Retina. Incorpora el chip desarrollado por Apple, lo que garantiza alto rendimiento y eficiencia energética.

“Tiene un diseño resistente de aluminio en cuatro fantásticos colores, una espectacular pantalla Liquid Retina, el rendimiento del chip de Apple y autonomía para el día entero”, afirmó John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de la compañía.