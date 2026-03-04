La respuesta de Masglo a ácido comentario de Karen Sevillano

Masglo vuelve a encender la conversación en el mundo de la belleza con una premisa clara: el maquillaje no solo se lleva, también se nombra. Fiel a su estilo irreverente y a los tonos con personalidad, la marca prepara el lanzamiento de su nueva colección de labiales tras escuchar una crítica que se hizo viral.

Todo comenzó cuando Karen Sevillano cuestionó la falta de “picante” en los nombres de algunos productos. Lejos de ignorar el comentario, la compañía de cosméticos decidió convertirlo en oportunidad. “Las marcas relevantes son las que saben escuchar. El nombre también es identidad y actitud”, aseguró Jorge Bohórquez, gerente general de Masglo.

Como respuesta, la firma lanzó una Convocatoria Creativa Nacional que invita a sus consumidoras a bautizar los nuevos labiales. La dinámica es simple: comprar un labial Masglo Color Power en puntos de venta o tiendas autorizadas —con otro producto gratis incluido— y proponer un nombre atrevido y con carácter.

Los más creativos y audaces no solo serán seleccionados, sino que podrían convertirse en parte oficial del portafolio. Masglo apuesta así por algo más que el color: una comunidad que deje su huella, esta vez, desde el nombre. A propósito, KienyKe.com conversó con Jorge Bohórquez para conocer más de esta campaña.

KienyKe: ¿Cuál fue la reacción de la empresa al ver el comentario de Karen Sevillano?

Jorge Bohórquez: La reacción fue de escucha activa. En Masglo entendimos el comentario de Karen Sevillano no como una crítica aislada, sino como una señal de lo que nuestra comunidad espera de la marca. Históricamente Masglo se ha caracterizado por nombres con personalidad, humor y actitud, y este comentario nos recordó la importancia de mantener esa esencia también en nuestra nueva línea de maquillaje.

Más que reaccionar de forma defensiva, decidimos convertir la conversación en una oportunidad de conexión con las consumidoras. Para nosotros fue una confirmación de que las marcas relevantes son las que escuchan, dialogan y evolucionan junto a su comunidad.

KyK: ¿Cómo se tomó la decisión de responder a la influencer y crear la campaña de invitar a los colombianos a votar por los nombres?

JB: La decisión surgió de manera muy natural dentro de nuestra estrategia de relanzamiento. Queríamos que el maquillaje no solo fuera un producto, sino una experiencia participativa. Por eso vimos en esa conversación pública la oportunidad perfecta para entregarles a las consumidoras un rol protagónico.

Es una forma de democratizar la marca y permitir que quienes usan nuestros productos todos los días sean parte de la construcción del portafolio. Más que una campaña puntual, es una declaración de cómo entendemos hoy la relación entre marca y consumidor: colaborativa, cercana y auténtica.

KyK: ¿Qué han podido evidenciar en el consumo de los colombianos a partir de su primer año en el mundo del maquillaje?

JB: En este primer año hemos evidenciado que el consumidor colombiano de maquillaje es cada vez más informado, exigente y experimental. Busca productos de calidad profesional, pero también identidad y conexión emocional con las marcas.

Hemos visto una fuerte apertura a probar nuevas categorías y una preferencia por productos versátiles, de fácil aplicación y con propuestas de color que permitan expresar personalidad. Además, el consumidor valora cada vez más la relación calidad-precio y la posibilidad de interactuar con la marca a través de experiencias, campañas participativas y contenido digital.

KyK: ¿Han pensado en mejorar la experiencia del usuario en línea?

JB: Absolutamente. La tecnología y el mercado se mueven cada día, y sabemos que la experiencia digital es clave, especialmente en categorías como maquillaje donde la visualización del color es fundamental. Estamos trabajando en fortalecer nuestros canales digitales con contenido más descriptivo y visual, incluyendo referencias reales de tonos aplicados y herramientas que faciliten la elección del producto.