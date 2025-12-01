Centro Democrático retira a Miguel Uribe Londoño de sus precandidatos

El Centro Democrático confirmó este 1 de diciembre que Miguel Uribe Londoño ya no continuará en la lista de precandidatos presidenciales del partido. La decisión, según explicó la colectividad en un comunicado oficial, se tomó luego de que el también precandidato Abelardo de la Espriella informara al expresidente Álvaro Uribe Vélez que Uribe Londoño le había manifestado su renuncia para apoyarlo a él.

El anuncio llega en un momento clave del proceso interno del partido y del escenario electoral nacional. Aunque Uribe Londoño no lideraba las encuestas, se mantenía como el aspirante uribista mejor posicionado en la medición más reciente de Invamer, donde figuraba de cuarto con un 4,2 % de intención de voto.

La secuencia de hechos que motivó la decisión

En el comunicado divulgado por el Centro Democrático, la colectividad detalló paso a paso los hechos que llevaron a la salida del exsenador del proceso interno.

1. Renuncia anunciada por De la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, quien en la encuesta de Invamer aparece en segundo lugar con el 18,2 %, le comunicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez que Miguel Uribe Londoño lo había llamado el día anterior para expresarle su renuncia al partido y su intención de apoyarlo.

2. Respuesta del expresidente Uribe

Según el comunicado, Uribe Vélez agradeció la transparencia de De la Espriella y le indicó que procediera “como a bien lo tuviera”.

3. El mensaje previo de Uribe Londoño

La colectividad también reveló que desde la noche del sábado el expresidente había recibido un mensaje de Uribe Londoño informando que estaba por tomar una decisión “muy seria con su familia”, motivo por el cual se excusaba de asistir a un foro programado para el domingo. En ese mismo mensaje solicitaba una reunión de diez minutos para el lunes.

4. Reunión imposible

No obstante, Uribe Vélez le comunicó posteriormente que no podría atender la reunión por motivos personales.

5. Conversación con la dirección del partido

En la mañana del lunes, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, habló con Uribe Londoño y le notificó que le enviaría unas preguntas para definir su continuidad en el proceso.

6. Ratificación de las tres precandidatas

Finalmente, el partido anunció que seguirá adelante con las precandidaturas de las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes ahora quedan como las únicas aspirantes oficiales del partido.

El contexto electoral: ¿qué deja la salida de Uribe Londoño?

La renuncia ocurre en medio de la reconfiguración del panorama presidencial hacia 2026. En la encuesta Invamer revelada recientemente, Iván Cepeda lidera la intención de voto con un 31,9 %, seguido por De la Espriella (18,2 %) y Sergio Fajardo (8,5 %).

En ese mismo escenario, Uribe Londoño ocupaba el cuarto lugar, siendo el precandidato de origen uribista mejor posicionado tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, cuyo lugar había asumido en la contienda.

Su retiro podría reacomodar el mapa electoral del uribismo. De un lado, abre espacio para que el partido concentre esfuerzos en las tres senadoras que siguen en la contienda interna. Del otro, podría fortalecer la campaña de Abelardo de la Espriella, quien queda sin el contendor más fuerte dentro del mismo espectro ideológico.

Lo que viene para el uribismo

Con esta decisión, el Centro Democrático entra en una nueva fase de su proceso de selección presidencial. Las tres precandidatas restantes deberán ahora competir por el aval del partido en un escenario que se desarrolla paralelamente al avance de las candidaturas de derecha y centro-derecha que evalúan una eventual consulta interpartidista para 2026.

El retiro de Miguel Uribe Londoño, que hasta hoy era una de las cartas con mayor visibilidad del uribismo, podría acelerar movimientos y alianzas dentro del sector, mientras que su posible apoyo a De la Espriella introduce un nuevo elemento en la competencia por captar el voto conservador y de opinión.