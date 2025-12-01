Mariana Pajón presenta a su bebé Théo: así fue su llegada al mundo

La familia del deporte colombiano vive una de sus noticias más emotivas del año: la bicampeona olímpica Mariana Pajón y su esposo, el bicicrosista Vincent Pelluard, presentaron oficialmente a su primer hijo, Théo Pelluard Pajón, un nacimiento que confirmaron a través de sus redes sociales. El pequeño llegó al mundo el 28 de noviembre, midió 51 centímetros y pesó 3,8 kilogramos, según informó la pareja.

La publicación, realizada el 30 de noviembre, fue la manera elegida por los deportistas para despejar los rumores que circulaban desde días antes en redes sociales sobre la llegada del bebé. En la primera imagen compartida por la campeona, los padres escribieron: “El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos, Théo”, acompañando la foto en la que también se aprecia la primera ‘bici’ de BMX del recién nacido.

Una llegada esperada por miles de seguidores

Durante semanas, la expectativa en torno al nacimiento se había intensificado. Aunque Pajón ya había anticipado que su hijo nacería “a finales de mes”, no había revelado el día exacto. En varias publicaciones previas expresó la ilusión y sensibilidad que vivía en los últimos días de embarazo: “Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió en Instagram.

Finalmente, la llegada de Théo puso fin a la espera. Tanto Mariana como Vincent se mostraron cautelosos con los detalles del parto, manteniendo la privacidad que habían manifestado desde el inicio de esta etapa. No obstante, la primera fotografía fue suficiente para que miles de seguidores celebraran con ellos.