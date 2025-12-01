Mariana Pajón presenta a su bebé Théo: así fue su llegada al mundo

La familia del deporte colombiano vive una de sus noticias más emotivas del año: la bicampeona olímpica Mariana Pajón y su esposo, el bicicrosista Vincent Pelluard, presentaron oficialmente a su primer hijo, Théo Pelluard Pajón, un nacimiento que confirmaron a través de sus redes sociales. El pequeño llegó al mundo el 28 de noviembre, midió 51 centímetros y pesó 3,8 kilogramos, según informó la pareja.
La publicación, realizada el 30 de noviembre, fue la manera elegida por los deportistas para despejar los rumores que circulaban desde días antes en redes sociales sobre la llegada del bebé. En la primera imagen compartida por la campeona, los padres escribieron: “El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos, Théo”, acompañando la foto en la que también se aprecia la primera ‘bici’ de BMX del recién nacido.
Una llegada esperada por miles de seguidores
Durante semanas, la expectativa en torno al nacimiento se había intensificado. Aunque Pajón ya había anticipado que su hijo nacería “a finales de mes”, no había revelado el día exacto. En varias publicaciones previas expresó la ilusión y sensibilidad que vivía en los últimos días de embarazo: “Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió en Instagram.
Finalmente, la llegada de Théo puso fin a la espera. Tanto Mariana como Vincent se mostraron cautelosos con los detalles del parto, manteniendo la privacidad que habían manifestado desde el inicio de esta etapa. No obstante, la primera fotografía fue suficiente para que miles de seguidores celebraran con ellos.
Reacciones de admiración y cariño
La noticia se viralizó en cuestión de minutos. Deportistas, celebridades y fanáticos llenaron las redes sociales de mensajes congratulatorios. Personalidades como Carlos Ramírez, Rigoberto Urán, Mauricio Ortega y Sebastián Villa enviaron comentarios como “Qué ternura, miles de bendiciones”, “Bendiciones” y “Esa familia es puro amor y felicidad”.
La publicación también fue replicada por medios nacionales, que destacaron la emotividad del anuncio y el significado que tiene para una de las figuras más importantes del deporte colombiano.
Una etapa de cambios para la campeona olímpica
Durante los últimos días de noviembre, Pajón compartió varios momentos de preparación familiar. En uno de los videos más comentados, mostraba cómo su rutina mecánica —habitual en el mundo del BMX— había cambiado para enfocarse en armar la cuna y organizar los enseres del bebé. “Nuestros días de mecánica ahora se ven así… Preparándonos para el mejor viaje de nuestras vidas”, expresó entonces.
La deportista, quien ha narrado con sinceridad su proceso de embarazo, aseguró en una entrevista con el Comité Olímpico Colombiano que, aunque nadie está listo al 100 % para ser madre, ella y Vincent habían tomado clases y se habían preparado para recibir a Théo de la mejor manera.