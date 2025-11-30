Shakira reacciona al cover de Antología de Dua Lipa

Bogotá vivió una noche para la historia. El viernes 28 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín no solo vibró con la energía del Radical Optimism Tour, sino también con un gesto inesperado de Dua Lipa que terminó convirtiéndose en el momento más comentado del fin de semana. Frente a más de 40.000 asistentes, ella demostró una vez más por qué es una de las figuras más influyentes del pop actual.

Después de recorrer éxitos como Break My Heart y Training Season, la estrella pop hizo una pausa para dirigirse al público en un español sorprendentemente fluido. Explicó que en cada concierto elige una canción distinta para rendir homenaje a un artista que la inspira, y esta vez Bogotá sería testigo de una elección especial.

“Esta canción me encanta muchísimo, es de una artista que me inspira por su evolución y por la manera en la que ha tocado corazones en todo el mundo”, anunció. De inmediato, el estadio estalló en expectativa. Segundos después, pronunció el título: Antología. El público respondió con un coro unísono que acompañó a la cantante en una interpretación cargada de emoción, uniendo generaciones y celebrando la influencia global de la música latina.

Las redes sociales no tardaron en explotar. Videos del momento, reacciones de sorpresa y mensajes de admiración se multiplicaron en cuestión de minutos. Pero faltaba la voz más esperada: la de Shakira.

La barranquillera compartió su reacción en Instagram, donde escribió: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”.