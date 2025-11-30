Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado la magnitud del incendio, ni el nivel de daño material o estructural ocasionado. Las autoridades tampoco han reportado personas lesionadas, lo que representa un primer parte de tranquilidad en medio de la emergencia.

La situación también generó afectaciones en la movilidad del centro de la capital. La cuenta oficial de Bogotá Tránsito, a través de la red social X, informó que a la 1:49 a. m. se realizó un cierre vial preventivo en la carrera 12 con calle 11, precisamente para facilitar el trabajo de los bomberos y garantizar la seguridad de los habitantes y trabajadores del sector.

Las autoridades continúan evaluando la zona y se espera que en las próximas horas se entregue un balance más detallado sobre las causas del incendio y los daños ocasionados. Entretanto, se recomienda a los ciudadanos evitar el área mientras avanzan las labores de inspección y limpieza.