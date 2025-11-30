Un incendio estructural registrado en la madrugada de este domingo encendió las alarmas en el sector de San Victorino, una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Bogotá. La emergencia se presentó cerca de la calle 11 con carrera 12, un punto estratégico por su alta actividad económica y flujo constante de comerciantes y transeúntes.
De acuerdo con la información preliminar, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá respondió de manera inmediata tras recibir la alerta. Varias unidades se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y asegurar el perímetro, evitando así que el fuego se propagara a establecimientos o edificaciones cercanas. A través de sus canales oficiales, la entidad confirmó la atención del evento y destacó que se desplegaron los recursos necesarios para controlar la situación durante las primeras horas de la madrugada.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado la magnitud del incendio, ni el nivel de daño material o estructural ocasionado. Las autoridades tampoco han reportado personas lesionadas, lo que representa un primer parte de tranquilidad en medio de la emergencia.
La situación también generó afectaciones en la movilidad del centro de la capital. La cuenta oficial de Bogotá Tránsito, a través de la red social X, informó que a la 1:49 a. m. se realizó un cierre vial preventivo en la carrera 12 con calle 11, precisamente para facilitar el trabajo de los bomberos y garantizar la seguridad de los habitantes y trabajadores del sector.
Las autoridades continúan evaluando la zona y se espera que en las próximas horas se entregue un balance más detallado sobre las causas del incendio y los daños ocasionados. Entretanto, se recomienda a los ciudadanos evitar el área mientras avanzan las labores de inspección y limpieza.