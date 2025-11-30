La capital del país abre una semana clave para el mercado laboral. Entre el 24 y el 29 de noviembre de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la disponibilidad de 928 oportunidades laborales, reforzando la oferta para perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales en diversos sectores estratégicos.

Oferta laboral con alta demanda de talento especializado

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, el 35% de las vacantes —equivalentes a 325 puestos— está dirigido a técnicos y tecnólogos, mientras que 250 cupos (26,9%) se orientan a profesionales. Esto significa que el 62% de la oferta requiere formación superior o técnica especializada, una tendencia que confirma la creciente demanda de trabajadores calificados en la ciudad.

Las vacantes se concentran principalmente en los sectores de servicios, comercio, industria y transporte, con salarios que oscilan entre uno y cuatro SMMLV, según la experiencia y el nivel de formación del aspirante.

“Bogotá continúa consolidándose como una ciudad que valora el talento y abre puertas para el crecimiento profesional. Nuestro desafío es acercar estas oportunidades a toda la ciudadanía”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación.

Ferias de empleo y servicios móviles: más de 1.000 cupos adicionales

Durante esta misma semana se desarrollarán diez ferias de empleo con más de 1.000 oportunidades adicionales, diseñadas para conectar a buscadores de trabajo con empresas en búsqueda activa de talento.

Además, con apoyo de la Alcaldía Local de Sumapaz, se realizará una jornada especial de servicios de empleabilidad el martes 25 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., en la sede administrativa de Betania. Allí se ofrecerá registro de buscadores, orientación ocupacional y remisión a vacantes.

De forma paralela, la Unidad Móvil de Empleo atenderá a la comunidad de Antonio Nariño en el Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38A Sur #34D-51) del 24 al 29 de noviembre, entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía. Los servicios disponibles incluyen actualización de hoja de vida, remisiones, información de formación y asesoría para empresarios.

Cómo acceder a las vacantes disponibles

Los interesados podrán consultar la oferta y registrar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Asimismo, la ciudadanía puede recibir información actualizada sobre nuevas oportunidades laborales y ferias al unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.

Perfiles más solicitados en la convocatoria

Entre las vacantes destacadas figuran roles técnicos, profesionales y operativos, como:

Analistas senior (cartera, contabilidad, impuestos, nómina, infraestructura TI, expansión), abogados, supervisores, administradores de infraestructura cloud (Azure), consultores UEMS, auxiliares de cocina, montacarguistas, call center, arquitectos, diseñadores gráficos, inspectores SST, administradores de restaurante, auxiliares motorizados, jefes contables, coordinadores bilingües, store leads, regentes de farmacia, técnicos eléctricos, docentes de varias áreas, ingenieros de datos, analistas de mantenimiento, profesionales TICS, desarrolladores frontend, técnicos de refrigeración, analistas cloud, analistas financieros, entre muchos otros.

Con este paquete de 928 vacantes y una agenda amplia de actividades, Bogotá reafirma su compromiso con la reactivación económica y la generación de empleo formal para sus habitantes.