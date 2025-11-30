¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp desde diciembre? Lista completa 2025

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del planeta, está a punto de dejar por fuera a miles de usuarios que aún conservan modelos antiguos de celulares. Con más de 3.000 millones de cuentas activas mensuales, según datos de Statista, la plataforma necesita avanzar en seguridad y rendimiento, por lo que regularmente elimina el soporte a dispositivos que ya no cumplen los requisitos mínimos.

A partir del 1 de diciembre de 2025, varios teléfonos dejarán de ser compatibles con la aplicación. Esto significa que sus usuarios no podrán enviar mensajes, realizar llamadas ni crear nuevas cuentas desde esos equipos.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos?

Meta, empresa dueña de WhatsApp, realiza actualizaciones de manera permanente para mantener la aplicación estable, segura y con nuevas funciones. Sin embargo, estos avances requieren sistemas operativos más modernos que garanticen protección ante fallos y vulnerabilidades.

La compañía explica en su página oficial que WhatsApp solo funcionará correctamente en:

Android 5.1 o versiones superiores

iOS 15.1 o versiones posteriores

Esto implica que los celulares con Android 5.1 o anterior, y iOS 11 o anteriores, ya no podrán ejecutar WhatsApp después del 1 de diciembre de 2025. Aunque estos dispositivos aún pueden realizar tareas básicas, su infraestructura tecnológica quedó rezagada frente a las exigencias actuales de la app.

Además, WhatsApp aclara que no permite crear cuentas nuevas en equipos que solo operan con conexión WiFi, pues para la verificación es necesario recibir SMS o llamadas.

Lista oficial: celulares que perderán el acceso a WhatsApp desde diciembre

Estos son algunos de los modelos que quedarán sin servicio debido a que no reciben actualizaciones del fabricante o no pueden actualizarse a sistemas recientes.

En Android:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

En Apple (iOS):

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Estos modelos ya alcanzaron su ciclo de vida útil y no admiten actualizaciones indispensables para garantizar la seguridad y estabilidad del servicio.

¿Qué pueden hacer los usuarios antes de que llegue la fecha?

Antes del 1 de diciembre, WhatsApp recomienda revisar si el dispositivo todavía permite actualizar su sistema operativo. En la mayoría de estos equipos, la actualización no será posible, por lo que la única alternativa será cambiar de celular si se desea conservar la aplicación.

Recomendaciones antes de migrar a un nuevo equipo:

Crear una copia de seguridad: desde las configuraciones de WhatsApp, se puede generar una copia en Google Drive o iCloud para preservar chats, fotos y documentos. Verificar la compatibilidad del nuevo celular: asegurarse de que el equipo funcione con una versión superior a Android 5.1 o iOS 15.1. Actualizar apps y archivos: antes de desechar o vender el teléfono antiguo, es aconsejable eliminar datos personales y cerrar todas las sesiones. Mantener el sistema siempre al día: WhatsApp recalca que mantener el sistema operativo actualizado es fundamental para proteger la información del usuario frente a fallos y riesgos de seguridad.

¿Por qué WhatsApp hace este tipo de depuraciones?

Cada año, la aplicación evalúa cuáles sistemas operativos siguen siendo seguros y cuáles dejaron de cumplir los estándares de protección y rendimiento. Esta depuración permite optimizar el servicio, mantenerlo estable y reducir vulnerabilidades.

En esta ocasión, la lista incluye modelos que ya llevan varios años sin recibir soporte, lo que los deja expuestos a fallos de seguridad y limita la incorporación de nuevas funciones.