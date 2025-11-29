Día de las Velitas en Colombia: ¿qué significan los colores de las velas?

Cada año, el 7 de diciembre, los hogares de Colombia se llenan de luz para celebrar el tradicional Día de las Velitas, una fecha que para muchos marca el comienzo oficial de la Navidad. Durante esta noche, calles, ventanas y andenes se iluminan con velas, faroles coloridos y deseos que las familias expresan para el año que está por llegar.

Aunque la fiesta tiene un origen profundamente religioso, es una tradición que reúne tanto a creyentes como no creyentes alrededor de un acto simbólico de unión y esperanza.

¿Cuál es el origen del Día de las Velitas en Colombia?

El Día de las Velitas está ligado a la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, establecida oficialmente por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Este decreto fue el punto final de un largo debate dentro de la Iglesia sobre la concepción de Jesús y consolidó la fecha como una celebración universal. Con el paso del tiempo, la costumbre de encender velas en honor a la Virgen se extendió y, en países como Colombia, se transformó en un símbolo de bienvenida a la Navidad.

La tradición tomó fuerza en los hogares, donde las familias comenzaron a reunirse para encender luces la noche anterior al 8 de diciembre.

¿Qué representa cada color de vela?

Encender velas no solo es un gesto devocional, sino también un acto simbólico cargado de significado. Cada color expresa anhelos distintos para quienes participan en la celebración.

El color naranja se asocia con el optimismo y la creatividad, por lo que quienes lo eligen suelen buscar inspiración o un impulso para iniciar nuevos proyectos.

Las velas rojas evocan amor y pasión, y se utilizan para fortalecer vínculos emocionales o cultivar el afecto propio.

Por su parte, las velas blancas representan calma, pureza y claridad; son comunes entre quienes desean renovar energías o traer serenidad a su entorno.

El color verde está ligado al bienestar y la salud, y se enciende para pedir fortaleza física y emocional, tanto para uno mismo como para los seres queridos.

En el caso de las velas azules, su simbolismo apunta a la tranquilidad y a mantener relaciones armónicas en el ámbito familiar o social.

Finalmente, el color morado es elegido por quienes buscan cerrar ciclos, dejar atrás experiencias difíciles y abrirse a cambios positivos.

¿A qué hora se acostumbra encender las velitas?

Aunque no existe una hora definida para iniciar la celebración, en la mayoría de los hogares colombianos las velas comienzan a encenderse después de las 7:00 de la noche del 7 de diciembre. Además, en algunas regiones se mantiene la tradición de colgar banderas blancas al día siguiente, como muestra de devoción a la Virgen. Más allá de la hora, lo esencial es el momento compartido: un ritual de fe, gratitud y buenos deseos que une a millones de familias en todo el país.