La temporada decembrina ya se siente en Bogotá y uno de los lugares que más movimiento registra en estas fechas es el Cerro de Monserrate, que dio a conocer los nuevos valores de ingreso, los horarios de operación y los detalles de su oferta turística entre el 28 de noviembre y el 12 de enero de 2026, periodo que abarca eventos tradicionales como Navidad, el Día de las Velitas y el puente de Reyes.

Un diciembre con alta demanda turística

Con la llegada de fin de año, las visitas a Monserrate suelen incrementarse sustancialmente. La panorámica de Bogotá, la gastronomía, la actividad deportiva y la presencia del santuario continúan atrayendo a residentes y viajeros. A ello se suma el alumbrado navideño, que cada año se convierte en uno de los planes preferidos de quienes buscan un recorrido nocturno en medio de luces y figuras temáticas.

Nuevas tarifas para subir al cerro

La administración del destino turístico informó los valores que regirán durante estas semanas de alta afluencia:

Lunes a sábado y festivos: el precio para subir y bajar será de $32.000 , mientras que los adultos mayores pagarán $27.000 .



Domingos: antes de las 5:30 p. m. la tarifa será de $19.000 ; después de ese horario, se ajustará a $32.000 para todo el público general.



Adultos mayores en domingo: pueden acceder por $15.000 , presentando documento de identidad.



Niños con estatura menor a 100 cm: ingresan gratis .



Fast Pass: el servicio prioritario tiene un costo de $87.500 por ida y vuelta.



Los tiquetes pueden adquirirse en taquilla o a través de la página web oficial, una recomendación clave para evitar largas filas, especialmente en diciembre.