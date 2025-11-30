La temporada decembrina ya se siente en Bogotá y uno de los lugares que más movimiento registra en estas fechas es el Cerro de Monserrate, que dio a conocer los nuevos valores de ingreso, los horarios de operación y los detalles de su oferta turística entre el 28 de noviembre y el 12 de enero de 2026, periodo que abarca eventos tradicionales como Navidad, el Día de las Velitas y el puente de Reyes.
Un diciembre con alta demanda turística
Con la llegada de fin de año, las visitas a Monserrate suelen incrementarse sustancialmente. La panorámica de Bogotá, la gastronomía, la actividad deportiva y la presencia del santuario continúan atrayendo a residentes y viajeros. A ello se suma el alumbrado navideño, que cada año se convierte en uno de los planes preferidos de quienes buscan un recorrido nocturno en medio de luces y figuras temáticas.
Nuevas tarifas para subir al cerro
La administración del destino turístico informó los valores que regirán durante estas semanas de alta afluencia:
- Lunes a sábado y festivos: el precio para subir y bajar será de $32.000, mientras que los adultos mayores pagarán $27.000.
- Domingos: antes de las 5:30 p. m. la tarifa será de $19.000; después de ese horario, se ajustará a $32.000 para todo el público general.
- Adultos mayores en domingo: pueden acceder por $15.000, presentando documento de identidad.
- Niños con estatura menor a 100 cm: ingresan gratis.
- Fast Pass: el servicio prioritario tiene un costo de $87.500 por ida y vuelta.
Los tiquetes pueden adquirirse en taquilla o a través de la página web oficial, una recomendación clave para evitar largas filas, especialmente en diciembre.
Horarios especiales para la temporada
Durante estas semanas festivas, los horarios del cerro tendrán las siguientes variaciones:
- Lunes a sábado y festivos: atención en taquilla de 6:30 a. m. a 10:00 p. m.
- Domingos: ingreso habilitado entre 5:30 a. m. y 8:00 p. m.
- Festivos adicionales: apertura desde 6:30 a. m. y cierre a las 8:00 p. m.
Un alumbrado internacional inspirado en 11 países
Para esta temporada, Monserrate presenta una de sus propuestas más amplias: un recorrido de luces que reúne estaciones temáticas de 11 países. Arcos, figuras y portales luminosos acompañan el ascenso y son visibles desde distintos puntos de la ciudad gracias al despliegue instalado a lo largo de la ruta del funicular.
El trayecto incluye elementos inspirados en catedrales europeas, el Coliseo Romano, tótems y fauna africana, paisajes similares a los de Islandia, un dragón de la cultura china, sombrillas tradicionales y motivos vinculados a Japón, Tailandia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y México.
Uno de los atractivos centrales lleva por nombre “Colombia: Un Santuario de Luz”, donde las mariposas amarillas simbolizan la identidad cultural del país. También se integran faroles inspirados en el Día de las Velitas, proyecciones lumínicas sobre las escaleras y la plazoleta del santuario, y un árbol iluminado de 18 metros que marca el cierre del recorrido.
Recomendaciones y restricciones para los visitantes
Debido a la elevada demanda de diciembre y comienzos de enero, el cerro mantiene la restricción de ingreso de mascotas, salvo animales de apoyo emocional certificados. La administración invita a consultar el sitio web para adquirir tiquetes con antelación y prevenir congestiones. El recorrido contará con puntos de control, guías y orientadores para garantizar una experiencia segura y ordenada.