La discusión sobre el uso de bicitaxis en Bogotá volvió al centro del debate público. La concejal Cristina Calderón advirtió que este servicio informal, que hoy opera sin regulación clara, está generando accidentes, desorden y riesgos que podrían prevenirse, pero que persisten por falta de control institucional. En conversación con KienyKe.com expuso diagnósticos, cifras y las soluciones que plantea para enfrentar la problemática.

Un servicio útil, pero fuera de control

Calderón explicó que los llamados bicitaxis —que en realidad incluyen trimotos, ciclomotores y bicicletas modificadas con motores a gasolina— se han tomado andenes y ciclorutas, pese a que está prohibido por norma.

Según la concejal, estos vehículos circulan por espacios diseñados exclusivamente para peatones y ciclistas, lo que ha causado accidentes graves.

“El año pasado hubo cuatro muertos relacionados con bicitaxis. Además del ruido, del riesgo de explosión y del desorden, hay un peligro real que hoy está desbordado”, afirmó.

La cabildante precisó que no se trata solo de falta de regulación: la norma ya existe. La Resolución 137609 de 2023 prohíbe que los ciclomotores usen ciclorutas. El problema, dice, es la ausencia de autoridad.

“La Secretaría de Movilidad no está actuando”

Para Calderón, el origen del caos es claro: la Secretaría de Movilidad no está haciendo cumplir las reglas, pese a tener herramientas como policías de tránsito, agentes civiles y guías de movilidad.

“La Secretaría no responde derechos de petición, no asiste a mesas de trabajo y no aplica su propia resolución. Hoy los bicitaxis usan las ciclorutas porque pueden”, aseguró.

La concejal también recordó que entre enero y septiembre de este año se registraron 417 siniestros que involucraron ciclistas y 43 muertes, incluyendo las cuatro asociadas a bicitaxis.