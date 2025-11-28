Inicio
Verstappen: “La carrera de mañana será un ejercicio de supervivencia”

Vie, 28/11/2025 - 15:32
Verstappen, sexto en la clasificación, alerta: "La carrera será un ejercicio de supervivencia" por los problemas de su Red Bull, complicando su lucha por el título.
Créditos:
EFE/EPA/ALI HAIDER

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen reconoció que, tras clasificarse sexto para la carrera esprint de este sábado en Lusail, su monoplaza “ha tenido mucho rebote desde la primera vuelta, mostrando un viraje muy agresivo", y que "la carrera va a ser un ejercicio de supervivencia”.

“Todo eso no es lo que queríamos para ir rápido; nada funcionó y eso ha hecho que haya sido complicado”, agregó Verstappen, que apura sus opciones de título en esta recta final del campeonato.

“Hemos cambiado algunas cuantas cosas en el coche, pero no han servido de nada. Debemos analizarlo para mejorar. No será nada divertido este esprint; será un ejercicio de supervivencia y a ver qué puede pasar”, comentó.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fórmula 1
