Inicio
Colombia

Avianca suspende venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre. Esta es la razón

Vie, 28/11/2025 - 15:01
Más del 70% de la flota A320 de Avianca deberá permanecer en tierra mientras se realiza una actualización urgente de software ordenada por Airbus, afectando la operación durante 10 días.
Avión de Avianca
Créditos:
Avianca

Avianca anunció este viernes que enfrentará importantes dificultades operacionales durante los próximos 10 días, luego de que Airbus notificara que una parte significativa de la flota global de aviones A320 requiere una actualización urgente de software.

De acuerdo con la orden del fabricante, las aeronaves involucradas deberán permanecer en tierra cuando arriben a sus bases de mantenimiento hasta completar los trabajos exigidos. En el caso de Avianca, esta instrucción impacta a más del 70% de su flota A320, uno de los modelos más utilizados en su operación diaria.

Ante esta situación, la aerolínea comenzó de inmediato las modificaciones solicitadas por Airbus; sin embargo, anticipó afectaciones inevitables en su itinerario. Como medida preventiva, Avianca cerró las ventas para vuelos con fecha de viaje hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar un mayor impacto y facilitar la reacomodación de pasajeros.

La compañía informó que se comunicará directamente con los viajeros afectados para ofrecerles alternativas y acompañarlos en el ajuste de sus planes.

Avianca reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es su máxima prioridad y aseguró que adelanta todos los procesos necesarios para cumplir con los requerimientos del fabricante en el menor tiempo posible y normalizar la operación.

Colombia
Avianca
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Fiscalía imputará cargos a Álvaro Leyva Durán por el caso pasaportes
Excanciller Álvaro Leyva.
La Fiscalía llamó a imputación al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en el proceso de licitación del contrato de pasaportes, tras hallar actos administrativos irregulares.
Entretenimiento
Para todos lo fanáticos de Encanto, el festival Ondas es un imperdible
Encanto Festival Ondas
Una de las citas con el Festival Ondas, que se estrena en 2026, es un show de la película Encanto con la Sinfónica de Bogotá.
Colombia
¿Por qué salió el general Huertas del gobierno Duque? Molano responde
Diego Molano y Juan Miguel Huertas.
El exministro Diego Molano explicó las razones por las que el general Juan Miguel Huertas fue llamado a calificar servicios durante el gobierno Duque y se refirió a su posterior reincorporación bajo el presidente Petro.
Bogotá
Concejal Cristina Calderón: “Movilidad no controla los bicitaxis”
Calderón denuncia que Movilidad no hace cumplir la norma sobre bicitaxis.
La concejal Cristina Calderón advierte que los bicitaxis están desbordados en Bogotá, con accidentes y falta de control. Pide autoridad y regulación efectiva.
Kien Opina
Carmen Caballero
Vie, 28/11/2025 - 10:29
Capital que transforma país
Carmen Caballero
Esteban Jaramillo
Vie, 28/11/2025 - 09:34
Se sacuden los medios... tiemblan los periodistas
Esteban Jaramillo
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 27/11/2025 - 11:57
Batería al 100%
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 27/11/2025 - 11:24
¿Infiltración guerrillera o toma definitiva del poder?
Mario Huertas