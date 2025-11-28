Avianca anunció este viernes que enfrentará importantes dificultades operacionales durante los próximos 10 días, luego de que Airbus notificara que una parte significativa de la flota global de aviones A320 requiere una actualización urgente de software.

De acuerdo con la orden del fabricante, las aeronaves involucradas deberán permanecer en tierra cuando arriben a sus bases de mantenimiento hasta completar los trabajos exigidos. En el caso de Avianca, esta instrucción impacta a más del 70% de su flota A320, uno de los modelos más utilizados en su operación diaria.

Ante esta situación, la aerolínea comenzó de inmediato las modificaciones solicitadas por Airbus; sin embargo, anticipó afectaciones inevitables en su itinerario. Como medida preventiva, Avianca cerró las ventas para vuelos con fecha de viaje hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar un mayor impacto y facilitar la reacomodación de pasajeros.

La compañía informó que se comunicará directamente con los viajeros afectados para ofrecerles alternativas y acompañarlos en el ajuste de sus planes.

Avianca reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es su máxima prioridad y aseguró que adelanta todos los procesos necesarios para cumplir con los requerimientos del fabricante en el menor tiempo posible y normalizar la operación.