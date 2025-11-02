Inicio
Sinner arrebata el puesto #1 a Alcaraz

Dom, 02/11/2025 - 11:41
El italiano gana el Masters 1000 de París y desplaza al español del trono ATP. La batalla definitiva por el #1 anual será en las Finales de Turín.
EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Jannik Sinner se convirtió en el nuevo número uno del ranking ATP tras conquistar el Masters 1000 de París al vencer a Félix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6(4). El italiano arrebata así el primer puesto a Carlos Alcaraz, quien cayó en segunda ronda, en una semana donde ambos tenían el cetro mundial en juego. La lucha por acabar el año como número uno se decidirá ahora en las Finales ATP que comienzan el próximo domingo 9 de noviembre en Turín.

Sinner llega a Turín con 11.500 puntos, apenas 250 más que Alcaraz, pero esta ventaja será efímera. El próximo lunes, cuando el italiano defienda los 1.500 puntos de su título invicto del año pasado en las Finales ATP, Alcaraz recuperará automáticamente el número uno. Sin embargo, el murciano tiene en su mano asegurarse el fin de año en lo más alto: necesita ganar tres partidos en Turín, ya sea superando la fase de grupos invicto o ganando dos encuentros y llegando a la final.

La rivalidad entre ambos marca el cierre de temporada. Mientras Sinner suma su quinto título del año (Australia, Wimbledon, Pekín, Viena y París) y extiende a 26 su racha victoriosa en pista cubierta, Alcaraz busca su primer título en las Finales ATP tras actuaciones discretas en sus dos anteriores participaciones. El español, que ha estado 44 semanas en lo más alto, priorizará después la Copa Davis con España, mientras Sinner optará por el descanso.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Tenis internacional
