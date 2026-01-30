El Australian Open definirá a su campeona del cuadro femenino este sábado 31 de enero, cuando Aryna Sabalenka y Elena Rybákina se enfrenten en el Rod Laver Arena, en una final que reúne potencia, experiencia y alto nivel competitivo.

Así llegaron a la final

Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, confirmó su dominio en Melbourne y alcanzó una nueva final del Abierto de Australia tras una sólida actuación en semifinales. La bielorrusa, de 27 años, ha sostenido un rendimiento consistente durante el torneo, apoyada en la potencia de su saque y su agresividad desde el fondo de la cancha. Sabalenka ha ganado dos abiertos de Australia.

Del otro lado estará Elena Rybákina, quien continúa consolidándose entre la élite del tenis femenino. La kazaja, campeona de Grand Slam, llegó a la final tras superar las semifinales con autoridad, destacándose por su precisión, temple y eficacia en los momentos decisivos.

Un duelo de alto impacto

La final enfrentará dos estilos directos y ofensivos. Sabalenka buscará imponer ritmo y potencia, mientras que Rybákina apostará por la solidez, la lectura del juego y su capacidad para controlar los intercambios largos. Todo apunta a un partido intenso, definido por detalles.

Ranking WTA actualizado (Top 5)

Aryna Sabalenka (BLR) – 11.690 puntos

Iga Świątek (POL) – 7.978 puntos

Elena Rybákina (KAZ) – 7.610 puntos

Amanda Anisimova (USA) – 6.680 puntos

Coco Gauff (USA) – 6.423 puntos

¿Dónde ver la final en Colombia?

La final femenina del Australian Open se disputará en la madrugada del sábado 31 de enero, a las 3:30 a. m. (hora colombiana). El partido será transmitido por ESPN y Disney+, para los suscriptores del servicio premium.

Todo está listo para una definición que promete tenis de alto nivel y emoción en el primer Grand Slam del año