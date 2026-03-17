La FIFA anunció un acuerdo histórico con YouTube para convertirlo en plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una alianza que busca transformar la forma en que los aficionados siguen el torneo.

El acuerdo permitirá ampliar la cobertura digital del campeonato, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con nuevas opciones de contenido y mayor interacción con audiencias globales.

Más contenido y nuevas formas de ver los partidos

Como parte de la alianza, los titulares de derechos audiovisuales podrán utilizar YouTube para compartir resúmenes ampliados, imágenes inéditas, videos cortos y contenido a la carta, con el objetivo de aumentar el alcance del torneo.

Además, por primera vez en la historia del Mundial, se habilitará la posibilidad de transmitir en directo los primeros 10 minutos de cada partido a través de esta plataforma.

También se contempla que algunos encuentros seleccionados puedan ser emitidos de forma completa en YouTube, dependiendo de los acuerdos con los medios oficiales.

Creadores, archivo histórico y apuesta digital

El acuerdo también incluye la participación de creadores de contenido de todo el mundo, quienes tendrán acceso a la competencia para generar material exclusivo, como historias detrás de cámaras, análisis tácticos y contenido desde nuevas perspectivas.

Además, parte del archivo histórico de la FIFA estará disponible en YouTube, incluyendo partidos completos y momentos icónicos, con el objetivo de generar expectativa antes del torneo.

Desde la FIFA, su secretario general, Mattias Grafström, destacó el alcance del acuerdo, pues “permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido prémium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores”.

Por su parte, desde YouTube, Justin Connolly, vicepresidente y responsable global de Medios y Deportes, afirmó que “esta alianza contribuirá a dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados (…) y demostrará que ninguna otra plataforma tiene la capacidad de YouTube para unir el mundo en torno a grandes certámenes”.

Con esta alianza, la FIFA refuerza su estrategia digital y apuesta por nuevas formas de consumo, en una edición que promete ser una de las más innovadoras en la historia del torneo.