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Capturan a tres mujeres por hurto y lesiones en TransMilenio

Vie, 01/05/2026 - 18:07
Las detenidas fueron sorprendidas tras un intento de robo en una estación del sistema en Bogotá y tenían antecedentes por delitos similares.
Capturan a tres mujeres por hurto y lesiones en TransMilenio
Créditos:
Policía Metropolitana de Bogotá

Tres mujeres fueron capturadas en Bogotá tras ser señaladas de cometer un hurto con violencia en una estación de TransMilenio, en un nuevo caso que evidencia los problemas de seguridad en el sistema.

El hecho ocurrió en la estación Escuela Militar, sobre la troncal de la calle 80, donde uniformados de la Policía lograron interceptarlas luego de recibir una alerta del centro de control. Las sospechosas fueron ubicadas cuando intentaban huir por un puente peatonal.

Según el testimonio de la víctima, las mujeres intentaron arrebatarle su celular mediante la modalidad de raponazo. Durante el ataque, además, le causaron lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un arma cortopunzante en poder de una de las capturadas. Las tres fueron puestas a disposición de la autoridad competente y, de acuerdo con la Policía, cuentan con antecedentes por hechos similares dentro del sistema de transporte.

Inseguridad en Bogotá

El caso se da en medio de un panorama preocupante en la capital. Según datos oficiales, en 2025 se registraron más de 120.000 denuncias por hurto a personas en Bogotá, consolidándose como el delito más frecuente.

En el sistema TransMilenio, las cifras también reflejan la magnitud del problema: se reportaron más de 12.000 robos en buses y estaciones durante el mismo año, con un promedio cercano a 24 casos diarios, lo que mantiene la preocupación por la seguridad de los usuarios.

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