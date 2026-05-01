Nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá: dónde están y qué sancionan

Bogotá puso en funcionamiento nuevas cámaras de fotodetección en la carrera 13, como parte de su estrategia para reducir la siniestralidad y mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito. Estos dispositivos, que operan las 24 horas del día, se enfocan en controlar el uso indebido del carril preferencial del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La medida se suma a las 93 cámaras de fotodetección que ya funcionan en la ciudad, según cifras de la Secretaría de Movilidad con corte al 22 de abril. Con esta ampliación, el Distrito busca reforzar la vigilancia en uno de los corredores con mayor congestión y alta actividad comercial.

De acuerdo con la Alcaldía, la carrera 13 fue priorizada por el impacto de múltiples obras, incluyendo las de la Primera Línea del Metro, y por el alto flujo de vehículos que circulan diariamente en esta zona, lo que genera problemas de parqueo indebido y bloqueos en la vía.

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¿Dónde están las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?

Las nuevas cámaras están ubicadas en puntos estratégicos de la carrera 13, específicamente en intersecciones semafóricas con las calles 20, 33, 45, 50, 57, 60 y 64.

Además, el sistema incorpora cámaras instaladas en buses zonales del SITP, lo que permite ampliar el monitoreo en el tramo comprendido entre las calles 67 y 19, aumentando la capacidad de control en tiempo real.

¿Qué sancionan las cámaras de fotomultas en la carrera 13?

Estos dispositivos están diseñados para detectar principalmente infracciones relacionadas con el uso del carril preferencial. Entre las conductas sancionadas están:

Invadir o bloquear el carril exclusivo de buses

Circular de manera continua por este carril

Realizar cargue o descargue de mercancías en horarios no permitidos

Estas infracciones afectan la operación del transporte público y generan congestión, por lo que serán vigiladas de manera permanente.

¿Qué sí se puede hacer en el carril preferencial?

Pese a las restricciones, hay algunas acciones permitidas en este carril:

Realizar detenciones momentáneas para recoger o dejar pasajeros, fuera de paraderos

Hacer giros a la derecha

Ingresar o salir de predios

Circulación de vehículos de emergencia

Estas excepciones buscan facilitar la movilidad sin afectar el flujo de los buses del SITP.

¿Cuántas cámaras de fotodetección hay en Bogotá?

Actualmente, la ciudad cuenta con 93 cámaras de fotodetección distribuidas en distintos puntos estratégicos. Estas operan de forma continua y permiten detectar infracciones a las normas de tránsito.

Se clasifican en dos tipos: automáticas, ubicadas en corredores principales para controlar velocidad y otras faltas, y semiautomáticas, instaladas en semáforos para supervisar comportamientos indebidos en la vía.

¿Qué tecnología tienen las cámaras de fotomultas?

Las cámaras cuentan con tecnología avanzada que incluye giro de 360 grados, zoom óptico y captura de imágenes en alta resolución, incluso en condiciones de poca luz.

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Estas características permiten identificar con precisión los vehículos que cometen infracciones y facilitan la imposición de comparendos.

¿Por qué instalaron nuevas cámaras en la carrera 13?

La Secretaría de Movilidad explicó que esta decisión responde a la alta carga vehicular del corredor, afectado por más de 900 Planes de Manejo de Tránsito derivados de obras en la ciudad, especialmente las del Metro de Bogotá.

Además, la zona concentra clínicas, oficinas, comercios y espacios de ocio, lo que incrementa la congestión y el uso indebido del espacio público. Con estas cámaras, el Distrito busca mejorar la movilidad y garantizar el correcto uso del carril preferencial.