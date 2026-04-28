Cortes de agua en Bogotá: barrios que no tendrán servicio hasta por 34 horas

Bogotá tendrá cortes de agua de hasta 34 horas entre el 29 y el 30 de abril de 2026, afectando a miles de usuarios en varias localidades. La medida fue anunciada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que adelantará trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura clave en la red.

Las suspensiones más prolongadas se registrarán en sectores de Bogotá pertenecientes a Usaquén, Kennedy y Engativá, donde se instalará una válvula antisísmica y se realizarán intervenciones para prevenir daños mayores y garantizar el servicio a largo plazo.

¿Por qué habrá cortes de agua en Bogotá?

De acuerdo con la EAAB, los cortes se deben a obras de mantenimiento preventivo, renovación de redes, instalación de válvulas y adecuación de hidrantes. Estas acciones buscan evitar fallas estructurales en el sistema y mejorar la distribución del agua en la ciudad.

La entidad explicó que este tipo de intervenciones requieren la suspensión temporal del servicio para ejecutarse de forma segura.

¿Cuándo inicia el corte de agua y cuánto dura?

El corte más largo será de hasta 34 horas y comenzará el miércoles 29 de abril a las 2:00 p. m. en amplios sectores de la ciudad.

Otros cortes programados durarán 24 horas y se distribuirán así:

Desde las 8:00 a. m.: zonas de Kennedy y Usaquén

Desde las 9:00 a. m.: Engativá y Barrios Unidos

Desde las 10:00 a. m.: Rafael Uribe Uribe y otras áreas

El jueves 30 de abril continuarán las suspensiones en distintos puntos con horarios similares.

¿Qué barrios de Bogotá no tendrán agua?

En Kennedy, el corte afectará sectores entre la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali, incluyendo barrios como Castilla, Patio Bonito, Timiza y Ciudad Kennedy, entre muchos otros.

En Engativá, la suspensión se aplicará entre la calle 24 y el humedal Juan Amarillo, abarcando barrios como Álamos, Garcés Navas, Gran Granada, Normandía y zonas cercanas al aeropuerto El Dorado.

En Usaquén, la afectación llegará a los cerros nororientales entre la calle 108 y la 193, incluyendo Santa Ana, Bosque de Pinos, Tibabita y Barrancas Oriental.

También habrá interrupciones en la zona industrial de Cota y en sectores abastecidos por Aguas de la Sabana.

¿Cuándo vuelve el agua en Bogotá?

El servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva desde la madrugada del viernes 1 de mayo. Las autoridades priorizarán las zonas con mayor demanda y áreas estratégicas.

Se espera que durante ese mismo día el suministro quede completamente normalizado en todos los sectores afectados.

Recomendaciones durante el corte de agua

La EAAB recomienda a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y usarla en un plazo máximo de 24 horas si se mantiene en recipientes. También se sugiere hacer un consumo responsable, priorizando actividades esenciales.

Para garantizar el acceso en puntos críticos, habrá carrotanques disponibles, especialmente para hospitales y clínicas, los cuales podrán solicitarse a través de la línea 116.

Finalmente, la entidad advirtió que, tras el restablecimiento, el agua podría presentar cambios temporales en el color. En estos casos, se recomienda dejar correr el líquido unos minutos, ya que seguirá siendo potable y apto para el consumo.