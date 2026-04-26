¿Por qué las vigas del Metro de Bogotá tienen nombres de mujer?

En medio del avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un elemento particular ha captado la atención: las ocho vigas lanzadoras encargadas de construir el viaducto llevan nombres de mujer. Esta decisión busca acercar el proyecto a la ciudadanía y darle un componente simbólico a una infraestructura clave para la movilidad en la capital.

Más allá de su función técnica, estas estructuras representan un gesto de identidad y conexión con los bogotanos, destacando que detrás de cada avance también hay un mensaje de pertenencia colectiva.

Le puede interesar: Joven con síndrome de Down vivió su sueño en la Policía Nacional

Ubicación de las vigas en el trazado

Actualmente, las vigas lanzadoras del Metro de Bogotá se encuentran distribuidas en distintos puntos estratégicos del recorrido. Sus nombres y ubicaciones son:

Ana : avenida Caracas con calle Sexta

Bella : avenida Caracas, sector San Victorino

Camila : avenida Caracas cerca de la calle 60

Denis : avenida Caracas cerca de la estación Flores

Emilia : avenida Caracas al norte de la calle 34

Fabiola : oriente de la avenida Boyacá con Primero de Mayo

Gloria : avenida Primero de Mayo cerca de la carrera 50

Helena : calle Primera entre avenida Caracas y carrera 24

Estas máquinas se desplazan progresivamente a lo largo del corredor, cumpliendo un papel esencial en la construcción del sistema.