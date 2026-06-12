La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está movilizando a millones de aficionados en los estadios. También comenzó a transformar el comportamiento del transporte aéreo entre Colombia y los países anfitriones del torneo.

Un informe de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil reveló que las operaciones aéreas entre Colombia, Estados Unidos, México y Canadá registraron cambios importantes durante los primeros días de junio, reflejando el impacto que genera el evento deportivo más importante del planeta.

El análisis comparó las operaciones registradas entre el 1 y el 11 de junio de 2026 con el mismo periodo de 2025 y evidenció una reconfiguración de la oferta aérea para atender la creciente demanda asociada al campeonato.

Canadá lidera el crecimiento de las operaciones

Entre los tres países anfitriones, Canadá fue el mercado que presentó el mayor crecimiento.

Las operaciones aéreas aumentaron un 84 %, al pasar de 25 a 46 vuelos. Según la Aeronáutica Civil, este incremento estuvo impulsado por nuevas frecuencias y por el fortalecimiento de rutas directas como la conexión entre Bogotá y Toronto.

México también registró un comportamiento positivo. Las operaciones crecieron un 11,8 %, pasando de 178 a 199 vuelos, impulsadas principalmente por el partido inaugural disputado en Ciudad de México y por el aumento de capacidad hacia los principales centros de conexión del país.

La caída en Estados Unidos no refleja menor demanda

Aunque Estados Unidos registró una disminución del 11,23 % en las operaciones, pasando de 632 a 561 vuelos, la Aeronáutica Civil aclaró que esta reducción no está relacionada con una menor cantidad de viajeros.

El comportamiento responde principalmente al cierre de operaciones de Spirit Airlines, aerolínea que retiró una cantidad importante de frecuencias entre Colombia y territorio estadounidense.

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De acuerdo con el análisis, el mercado se encuentra actualmente en un proceso de ajuste, mientras otras compañías absorben la demanda con altos niveles de ocupación.

Los días de mayor movimiento por el Mundial

El informe también identificó un aumento progresivo de las operaciones a medida que se acercaba el inicio del campeonato.

Entre el 1 y el 7 de junio se registraron entre 68 y 78 vuelos diarios hacia los países anfitriones. Sin embargo, el 10 de junio se alcanzó el punto más alto con 79 operaciones, impulsadas por vuelos adicionales y servicios chárter.

El 11 de junio, día de apertura de la Copa Mundial, se contabilizaron 74 operaciones, una cifra que demuestra el impacto que el torneo ya está generando sobre la conectividad aérea y la movilidad internacional de los colombianos.