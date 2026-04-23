Revelan la posible causa del accidente del avión Hércules en Putumayo

El 23 de marzo de 2026, un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando 69 uniformados muertos y 57 heridos. A un mes del siniestro, un informe preliminar empieza a esclarecer lo ocurrido y apunta a un posible error humano durante el despegue, una de las fases más críticas de cualquier operación aérea.

De acuerdo con fuentes del equipo investigador, la tripulación habría realizado un cálculo inadecuado entre el peso de la aeronave y las condiciones de la pista. Aunque el avión operaba dentro de los márgenes permitidos, 133.000 libras frente a un máximo de 139.000, la pista de apenas 1.200 metros habría limitado su capacidad para alcanzar la velocidad necesaria.

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Este escenario impidió que la aeronave lograra una elevación adecuada, lo que derivó en una situación crítica apenas segundos después de iniciar el vuelo.

El informe también advierte sobre un factor determinante: el clima. La urgencia por despegar antes de que se cerrara la ventana meteorológica habría influido en la decisión de continuar la maniobra en condiciones no óptimas.

En ese contexto, la aeronave entró en una condición conocida como “hundimiento con potencia”, en la que, pese al máximo rendimiento de los motores, el avión pierde altura de forma acelerada sin posibilidad inmediata de recuperación.

Impactos y pérdida de control en menos de un minuto

Los datos revelan que, cuatro segundos después del despegue, el avión impactó contra un árbol, afectando el fuselaje y una de las hélices. Segundos más tarde, chocó con otros dos árboles, provocando la ingestión de material vegetal en los motores.

Esto generó una pérdida de potencia en el motor uno y una disminución significativa en el motor dos. La situación afectó el ala izquierda, provocando un giro de 29 grados y una rápida caída de altitud.

En un intento por recuperar el control, el piloto redujo la potencia de los motores tres y cuatro. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que se completara el protocolo de emergencia. Finalmente, el avión se estrelló 36 segundos después del despegue, a unos 2.080 metros del punto inicial.

Medidas de apoyo para las familias

Tras la tragedia, el Gobierno anunció un paquete de apoyo económico y social para los familiares de las víctimas. Cada núcleo familiar recibirá cerca de 165 millones de pesos correspondientes al seguro de vida.

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Adicionalmente, se otorgará una pensión de supervivencia y se facilitará el acceso a vivienda a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Cabe señalar que siete de los uniformados ya habían accedido previamente a este beneficio.

También se contemplan ayudas educativas mediante la Corporación Matamoros, a través del programa Hijos de Honor, que financiará estudios de educación superior para los beneficiarios.

Aunque la hipótesis de error humano cobra fuerza, la investigación continúa abierta. Las autoridades buscan determinar con precisión todos los factores involucrados en el accidente del Hércules de la FAC, un caso que podría marcar cambios en los protocolos de seguridad aérea en Colombia.