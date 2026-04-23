Petro responde por primera vez a los rumores que surgieron tras el caso Angie Rodríguez

El pronunciamiento llegó después de las declaraciones públicas de Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exjefa del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. Rodríguez venía haciendo señalamientos sobre una presunta red de presiones, amenazas y disputas internas dentro del Ejecutivo, y ubicó a Juliana Guerrero en el centro de varias de esas denuncias. Hasta ahora, esas acusaciones siguen en el terreno de los señalamientos públicos y no equivalen, por sí solas, a una decisión judicial o disciplinaria.

El mensaje de Petro se concentró en desmentir el componente personal de la controversia. No abordó en detalle las denuncias más amplias que detonaron el caso ni respondió de fondo a las acusaciones sobre supuestas irregularidades dentro del Gobierno.

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El caso tomó más fuerza después de que Rodríguez afirmara en entrevistas que había advertido sobre Guerrero y la señalara de concentrar influencia en varias dependencias oficiales. En paralelo, otros funcionarios también empezaron a responder. Carlos Carrillo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ha rechazado públicamente los señalamientos en su contra, mientras el cruce de versiones amplió el alcance político del episodio.

Lo inmediato ahora está en el frente judicial. Distintos reportes indican que la Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar sus denuncias y aportar detalles sobre los hechos que ha mencionado contra Carrillo, Guerrero y otras personas. Ese paso mueve la controversia desde el debate mediático hacia una etapa en la que las autoridades deberán establecer qué elementos tienen sustento y cuáles no.