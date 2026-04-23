Canciller Rosa Villavicencio llega a Venezuela por comisión de integración

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, llegó este jueves a Venezuela para participar en la III Reunión binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, convocada para este 23 y 24 de abril en Caracas, donde también se espera la visita el viernes del presidente de Colombia, Gustavo Petro.



A través de una nota de prensa, la Cancillería venezolana indicó que Villavicencio fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar por el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez, para luego trasladarse a la sede del Ministerio de Exteriores, en la capital venezolana.



Asimismo, explicó que esta reunión que encabezará Villavicencio junto a su homólogo venezolano, Yván Gil, estará dirigida a fortalecer la integración y la paz en la región, además de perfeccionar el intercambio económico y comercial entre ambas naciones.



La Cancillería venezolana señaló que durante estos dos días se instalarán en Caracas 11 mesas de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación, como la cultural y educativa, seguridad y defensa, comercio, industria y turismo, asuntos ambientales y de salud, energía e hidrocarburos, entre otros.

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Petro tiene previsto viajar el viernes a Caracas para reunirse por primera vez con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para un encuentro que estará centrado en la seguridad fronteriza.



La visita a la capital venezolana fue anunciada por Petro el pasado viernes en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde recordó que el encuentro con Rodríguez, previsto inicialmente para el 13 de marzo en la frontera, no se dio. "Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", afirmó.



Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.



Por eso, Petro dijo el martes en un consejo de ministros que en su visita de un día a Caracas estará acompañado por una delegación "más bien militar, policial" para tratar con Rodríguez el tema de la seguridad fronteriza, principalmente en el Catatumbo, una región selvática que tiene la segunda mayor extensión de cultivos de coca del país y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado colombiano.



Hasta el momento, la presidenta encargada venezolana no se ha pronunciado sobre esta visita y su despacho tampoco ha difundido detalles de la agenda.