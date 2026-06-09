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¿Cuánto dinero mueve un partido de la Selección Colombia en el país?

Mar, 09/06/2026 - 15:06
Tiendas de barrio, bares, restaurantes y ventas de productos deportivos y tecnológicos, los más beneficiados.
Selección Colombia mueve la economía del país en el Mundial.
Créditos:
KienyKe.

¡La fiebre del fútbol no solo despierta pasiones, sino que también hace crecer a economía! Y es que, la temporada mundialista se ha consolidado como un motor clave para diversos sectores en Colombia. El entusiasmo imparable por la Selección Tricolor se traduce de inmediato en un impulso sin precedentes para el comercio, el turismo y el consumo nacional, transformando cada partido en una verdadera fiesta económica.

Impacto en el Comercio y Consumo

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y Solunion Colombia, el impacto económico se distribuye de la siguiente manera:

• Restaurantes y bares: reportan aumentos en ventas de entre el 30 % y 50 % debido a los aficionados que se reúnen en grupo.

• Tiendas de barrio y comercio informal: registran incrementos de hasta el 30 %, impulsados por la venta de bebidas y alimentos. Alrededor de 450.000 tiendas de barrio se ven beneficiadas.

• Productos de la Selección: camisetas, bufandas, banderas y accesorios registran un aumento cercano al 20 % durante las jornadas futboleras.

• Electrodomésticos y tecnología: las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron un 22 % en los últimos 12 meses, superando el promedio general del comercio minorista (según la Encuesta Mensual de Comercio del DANE).

• Movilización de dinero: se estima que cada partido de la Selección podría movilizar alrededor de 60.000 millones de pesos en consumo relacionado con alimentos, bebidas, tecnología y entretenimiento.

Debido a esto, sectores como bares, restaurantes, comercios y operadores logísticos refuerzan sus equipos para atender la alta demanda.

Centros comerciales, activos en época de Mundial 

Bogotá cuenta con diversos puntos de encuentro para disfrutar de los partidos, destacándose los Centros Comerciales, que también se ven beneficiados económicamente en esta temporada mundialista. Por ejemplo:
 

  • Santafé: proyecta un aumento del 15% en tráfico y 20% en ventas.

  • Titán Plaza: contará con experiencias temáticas de Panini y LEGO, dinamizando más de 150 empleos.

  • Plaza de las Américas: bajo la campaña "Una Pasión Gigante", espera recibir 2,6 millones de visitantes con concursos y un aumento del 20% en el ticket promedio.

  • Plaza Imperial: destinó una inversión cercana a los 500 millones de pesos para ofrecer más de 200 horas de actividades familiares y zonas interactivas.

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